13 Nisan Cumartesi altın fiyatları son dakika haftanın kapanış gününde merak ediliyor. Hafta boyunca altın fiyatları inişli çıkışlı bir grafik izledi. Altın fiyatları buna rağmen yatırımcısına kazandırdı. Peki 13 Nisan Cumartesi 22 ayar bilezik, gram altın, çeyrek tam, yarım altın fiyatları ne kadar oldu? Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 240,20 lira oldu. İstanbul Kapalıçarşı'da 240 liradan alınan 24 Ayar Külçe Altın (Gr.) 240,20 liradan, bin 582 liradan alınan Cumhuriyet Ata Lira bin 603 liradan, 219 liradan alınan 22 Ayar Bilezik (Gr.) 223 liradan, bin 546 liradan alınan Lira (Tam) Ziynet bin 566 liradan, 773 liradan alınan Yarım Ziynet 783 liradan ve 387 liradan alınan Çeyrek Ziynet 392 liradan satıldı.

13 NİSAN ALTIN FİYATLARI NE KADAR OLDU?

Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 240,20 lira oldu. İstanbul Kapalıçarşı'da 240 liradan alınan 24 Ayar Külçe Altın (Gr.) 240,20 liradan, bin 582 liradan alınan Cumhuriyet Ata Lira bin 603 liradan, 219 liradan alınan 22 Ayar Bilezik (Gr.) 223 liradan, bin 546 liradan alınan Lira (Tam) Ziynet bin 566 liradan, 773 liradan alınan Yarım Ziynet 783 liradan ve 387 liradan alınan Çeyrek Ziynet 392 liradan satıldı.





ALTIN FİYATINI ETKİLEYEN FAKTÖRLER

Altın üretim ve yatırım amaçlı kullanılan aynı zamanda da uluslararası piyasalarda işlem gören bir yatırım aracıdır. Altının fiyatını etkileyen faktörler, altının arz ve talebini etkileyen faktörlerdir. Bunlar ise;

1- Mücevher talebi başta olmak üzere altına olan endüstriyel talep,

2- Madencilik şirketlerinin altın çıkarma maliyetleri,

3- Altın arz ve talebinde ağırlıkları yüksek olan ülkelerin jeopolitik durumları,

4- Petrol ve diğer emtiaların fiyatları,

5- Merkez bankalarının altın alış ve satış işlemleri,

6- Merkez bankalarının para politikaları,

7- Reel faiz hadleri,

8- Enflasyon oranları,

9- Dünya ekonomilerinin büyüme hızları,

10- Altın üreticilerinin hedging işlemleri,

11- Altının işlem gördüğü vadeli piyasalardaki kısa ve uzun pozisyon miktarı,

12- Spekülatif amaçlı işlemler,

13- ABD Doları'nın diğer para birimleri karşısındaki değeridir.

ALTIN NEDİR?

Göz alıcı, sarı ve parlak metal desek, hepimizin aklına altın gelir. Zaten tanımı da bu şekilde yapılmaktadır. Genelde zenginliği ifade eden altın, sanayide de birçok alanda kullanılmaktadır. Belki aklınızda hemen düğünler veya büyük annelerimizin yastık altında sakladığı çil çil altınlar canlanıyor olabilir. Ama bunlar sadece gözümüzle gördüğümüz olaylardır. Oysaki uçakların camlarından, astronotların kıyafetlerine kadar birçok alanda altın kullanılmaktadır.

Geniş bir kullanım alanına ve öneme sahip olan altın, ülke ekonomilerinin gücü hakkında da bilgi verir. Finansal sistem içerisinde olmazsa olmazlar arasında yer alan altın, merkez bankalarının gözbebeğidir ve uyguladıkları politikaların gücünün bir kısmı sahip oldukları rezervlerden gelmektedir. Bir yatırımcı için de güvenilir bir limandır. Kısaca altın birçok alanda kullanılmaktadır ve vazgeçilemez bir metaldir.

Altın; parlak sarı renkli, yumuşak, paslanmayan, kolayca tepkimeye girmeyen ve doğada serbest halde bulunan bir elementtir. Yumuşak olması sebebiyle kolayca şekillendirilebilir ve bu özelliği, tarih boyunca farklı şekillerde kullanılmasına neden olmuştur. Günümüzde ise altın, kullanım alanı oldukça geniş olan değerli metaller arasında yer almaktadır.