Altın, dün ABD'den gelen güçlü ekonomik verilerin ardından iki haftanın en düşük seviyesine geriledikten sonra bugün hafif değişim gösterdi ancak dolar ve Asya borsalarındaki düşüş altının kayıplarını sınırladı. Spot altının ons fiyatı dün bir haftanın dip seviyesini gördükten sonra 1,291.93 dolar ile yatay seyrediyor. Bugün 22 ayar bilezik gramı, gram altın, çeyrek altın ve tam altın fiyatları ne kadar oldu? İşte 12 Nisan güncel altın fiyatları...

ALTIN FİYATLARI CANLI RAKAMLAR

Altın fiyatları gün içerisinde sürekli güncellenmektedir...

GRAM ALTIN FİYATI

239,60

239,93

ÇEYREK ALTIN FİYATI

383,36

392,28

YARIM ALTIN FİYATI

764,33

784,56

TAM ALTIN FİYATI

1.581,37

1.621,90

ALTIN/ONS ($) FİYATI

1.293,32

1.293,48

CUMHURİYET ALTINI FİYATI

1.585,00

1.609,00

ZİYNET ALTINI FİYATI

1.533,45

1.564,32

ATA ALTIN FİYATI

1.581,37

1.621,90

14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI

136,57

136,76

18 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI

174,91

175,15

22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI

218,52

218,81

Bugün Asya pay piyasalarında dalgalı bir seyir izlenirken, altının ons fiyatının dünkü hızlı düşüşü sonrası bugün 1.293 dolar seviyesinde dengelendiği görüldü. Ons altın, dün analistlerin direnç olarak nitelendirdikleri 1.307 doların üzerini test etmesinin ardından sert bir şekilde düşüşe geçerek, günü yüzde 1,2 azalışla 1.292,5 dolardan tamamlamıştı.