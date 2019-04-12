Evlenene 68 bin lira! İşte başvuru şartları

Yeni evlenecek genç çiftlere müjde gibi bir haber geldi. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, çeyiz hesabı ödemeleri için bankalara müracaatların 17 Nisan'da başlayacağını belirtti. Ödemelerin ise Mayıs ayı içerisinde yapılacağını açıkladı. Çeyiz Hesabı'nı sadece T.C. vatandaşı gerçek kişiler ile mavi kart sahipleri açtırabilir. 18 yaşından küçükler adına veli ya da vasisi tarafından Çeyiz Hesabı açtırılabilir. Peki çeyiz hesabı nedir, nasıl açılır kimler başvurabilir? İşte tüm detaylar

Çeyiz hesabına devlet katkısı, düzenli ödeme süresi 36 ile 47 ay arasında olanlar için yüzde 20 ve 6 bin 500 lira olacak. 48 ile 59 ay arasında düzenli ödeme yapanlara devlet katkısı yüzde 22 ve 7 bin 500 lira olacak. 60 ay ve üstünde düzenli ödeme yapanlara devlet katısı ise yüzde 25 ve 9 bin lira olacak..

"15 BANKADA 22 BİN 344 KİŞİ ÇEYİZ HESABI AÇTI"

Bakan Selçuk, 15 bankada 22 bin 344 katılımcının Çeyiz Hesabı açtığını söyledi ve Çeyiz Hesabı açanların evlilik tarihinden önce en az 3 yıl düzenli ödeme yapmaları gerektiğine de işaret etti. Selçuk, kişilerin 27 yaşını doldurmadan ilk evliliklerini yaptıkları takdirde Devlet Katkısı ödemelerini alabileceğini bildirdi. Bakan Selçuk, "18 yaşından küçükler adına veli veya yasal vasi tarafından çeyiz hesabı açılabilir." hatırlatmasında da bulundu.

"DEVLET KATKISI KATILIMCILARIN BİRİKİMLERİNİN EN AZ YÜZDE 20'SİNE KARŞILIK GELİYOR"

Bakan Zehra Zümrüt Selçuk 2019 yılı için Çeyiz Hesabında katılımcıların yatıracağı aylık alt limitin 155 lira 26 kuruş, üst limitin ise 1.552 lira 65 kuruş olduğunu dile getirdi. Selçuk; üç aylık ödemeyi seçenlerin bu rakamların üç katını yatırabileceğinin de altını çizdi.

Bakan Selçuk, çeyiz hesabına yapılan devlet katkısı oranlarına ilişkin de bilgi verdi:

"3 yıllık birikim sonucunda alınacak Devlet Katkısı oranı yüzde 10'dan yüzde 20'ye, verilebilecek en yüksek tutar 4 bin liradan 6 bin 500 liraya;

4 yıllık birikim sonucunda alınacak Devlet Katkısı oranı yüzde 15'ten yüzde 22'ye, verilecek en yüksek tutar 4 bin 500 liradan 7 bin 500 liraya;

5 yıl ve üzerindeki sürede alınacak Devlet Katkısı oranı yüzde 20'den yüzde 25'e, verilebilecek en yüksek tutar 5 bin liradan 9 bin liraya çıkarılmıştır."

Zehra Zümrüt Selçuk, çeyiz hesabı ile yuva kurmayı düşünen gençleri tasarruf etmeye teşvik etmek ve biriktirdiği meblağa belirli bir oranda devlet katkısı sağlamayı amaçladıklarını kaydetti.

ÇEYİZ HESABI NASIL ALINIR?

Hesap sahibinin, devlet katkısına hak kazanması için 27 yaşını doldurmadan önce ilk evliliğini yapması ve evlenmeden önce asgari 3 yıl boyunca çeyiz hesabına düzenli ödeme gerçekleştirmesi gerekecek. Evlenen çiftlerden kriterleri yerine getiren her bir eş devlet katkısından ayrı ayrı yararlanabilecek. Bu şekilde evlenecek çiftler toplamda 18 bin lira destek alabilecek. Hesapta biriken para işletilecek yani faiz gibi geliri de olabilecek.

ÇEYİZ HESABI DEVLET KATKISI NE KADAR?

Bu Yönetmelik kapsamındaki tutarlar, her yıl bir önceki yıla ilişkin olarak 213 sayılı Vergi Usul Kanunu uyarınca tespit ve ilan edilen yeniden değerleme oranı kadar artırılacak. Yurt içi mevduat veya katılım bankalarında çeyiz hesabı açanlar ise evlilik tarihinden önce 3 yıl düzenli ödeme yaptıkları ve 27 yaşını doldurmadan ilk evliliklerini yaptıkları takdirde devlet katkısı ödemelerini hak etmiş olacak. Ayrıca, 2019 yılı için Çeyiz Hesabı'nda katılımcıların yatıracağı aylık alt limit 155 lira 26 kuruş, üst limit ise bin 552 lira 65 kuruş olacak. Üç aylık ödemeyi seçenlerin bu rakamların üç katını yatırmaları gerekiyor. Öte yandan, 2019 yılı için ödenebilecek devlet katkısı, katılımcıların birikimlerinin yüzde 20'si olarak belirlendi ancak bu rakam da 6 bin 500 lirayı geçemeyecek.

ÇEYİZ HESABINA KİMLER BAŞVURABİLİR?

Çeyiz Hesabı'nı sadece T.C. vatandaşı gerçek kişiler ile mavi kart sahipleri açtırabilir. 18 yaşından küçükler adına veli ya da vasisi tarafından Çeyiz Hesabı açtırılabilir. 18 yaşından büyüklerin hesap açtırabilmesi için hiç evlilik yapmamış olmaları ve azami 24 yaşını doldurmamış olmaları gerekmektedir. Çeyiz Hesabı ortak hesap olarak açtırılamaz. Evlenmeyi planlayan çiftler birbirinden ayrı olarak Çeyiz Hesabı açtırarak devlet katkısından ayrı ayrı faydalanabilir. Sisteme dahil olmak için Türkiye'de kurulu mevduat veya katılım bankalarında çeyiz hesabı açtırılması zorunlu olacak. Uygulamadan faydalanabilmek için 3 yıl düzenli ödeme yapma şartı bulunuyor. Hesaba aylık en az 100, en fazla ise bin lira yatırılabiliyor. Gençler ödemelerini aylık ve 3'er aylık periyotlarda yapabiliyor.