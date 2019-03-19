Evlenene 18 bin lira destek nasıl alınır?

Devletten büyük bir müjde daha geldi. Evlenmek için tasarruf hesabı açan gençlere yönelik yapılan çeyiz hesabına verilen devlet katkısı 5 binden 9 bin TL'ye yükseldi. Çeyiz Hesabı'nı sadece T.C. vatandaşı gerçek kişiler ile mavi kart sahipleri açtırabilir. 18 yaşından küçükler adına veli ya da vasisi tarafından Çeyiz Hesabı açtırılabilir. 18 yaşından büyüklerin hesap açtırabilmesi için hiç evlilik yapmamış olmaları ve azami 24 yaşını doldurmamış olmaları gerekmektedir.

Hesaba katılım için 155.26 lira olan asgari ödeme tutarı, yeniden değerleme oranına göre artacak ve belirlenecek yeni tutardan kaynaklı fark da ödenecek. Çeyiz hesabına devlet katkısı, düzenli ödeme süresi 36 ile 47 ay arasında olanlar için yüzde 20 ve 6 bin 500 lira olacak. 48 ile 59 ay arasında düzenli ödeme yapanlara devlet katkısı yüzde 22 ve 7 bin 500 lira olacak. 60 ay ve üstünde düzenli ödeme yapanlara devlet katısı ise yüzde 25 ve 9 bin lira olacak.

ÇEYİZ HESABI NASIL ALINIR?

Hesap sahibinin, devlet katkısına hak kazanması için 27 yaşını doldurmadan önce ilk evliliğini yapması ve evlenmeden önce asgari 3 yıl boyunca çeyiz hesabına düzenli ödeme gerçekleştirmesi gerekecek. Evlenen çiftlerden kriterleri yerine getiren her bir eş devlet katkısından ayrı ayrı yararlanabilecek. Bu şekilde evlenecek çiftler toplamda 18 bin lira destek alabilecek. Hesapta biriken para işletilecek yani faiz gibi geliri de olabilecek.

ÇEYİZ HESABI DEVLET KATKISI NE KADAR?

Bu Yönetmelik kapsamındaki tutarlar, her yıl bir önceki yıla ilişkin olarak 213 sayılı Vergi Usul Kanunu uyarınca tespit ve ilan edilen yeniden değerleme oranı kadar artırılacak. Yurt içi mevduat veya katılım bankalarında çeyiz hesabı açanlar ise evlilik tarihinden önce 3 yıl düzenli ödeme yaptıkları ve 27 yaşını doldurmadan ilk evliliklerini yaptıkları takdirde devlet katkısı ödemelerini hak etmiş olacak. Ayrıca, 2019 yılı için Çeyiz Hesabı'nda katılımcıların yatıracağı aylık alt limit 155 lira 26 kuruş, üst limit ise bin 552 lira 65 kuruş olacak. Üç aylık ödemeyi seçenlerin bu rakamların üç katını yatırmaları gerekiyor. Öte yandan, 2019 yılı için ödenebilecek devlet katkısı, katılımcıların birikimlerinin yüzde 20'si olarak belirlendi ancak bu rakam da 6 bin 500 lirayı geçemeyecek.