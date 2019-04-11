Asgari ücretin 2019 yılı tutarı belli oldu. Yaklaşık 7 milyon vatandaşı ilgilendiren asgari ücretin brüt ve net tutarı merak ediliyor. Asgari ücret ile birlikte AGİ miktarının da belli olması sonrası vatandaşlar 'AGİ asgari ücretin içinde mi?' sorusuna yanıt aramaya başladı. Devletin çalışana ve bakmakla yükümlü olduğu kişilere ödediği vergi iadesi olan AGİ asgari ücretin içinde mi? Brüt ve net asgari ücret ne kadar? İşte yıllara göre asgari ücret tablosu...

BRÜT VE NET ASGARİ ÜCRET NE KADAR?

2019 yılı asgari ücret tutarı şu şekilde;

Brüt Ücret 2.558,40 TL

Sigorta Primi İşçi Payı 358,18 TL

İşsizlik Sigortası Primi İşçi Payı 25,58 TL

Gelir Vergisi Matrahı 2.174,64 TL

Gelir Vergisi 326,20 TL

Damga Vergisi 19,42 TL

Kesintiler Toplamı 729,38 TL

Asgari Geçim İndirimi (Bekâr ve Çocuksuz) 191,88 TL

NET ÜCRET (Asgari Ücret + AGİ Dahil) 2.020,90 TL

YILLARA GÖRE ASGARİ ÜCRET TUTARLARI

YIL BRÜT ASGARİ ÜCRET NET ASGARİ ÜCRET 2014 1,134,00 846 2015 1,273,50 949 2016 1,647,00 1300 2017 1,777,50 1404 2018 2,029,50 1603 2019 2.558,40 2020

AGİ 2019 NE KADAR OLDU?

Asgari Geçim İndirimi 2019 yılı itibari ile en düşük tutarı 191,85 TL, en yüksek tutar 326,15 TL 'dir. AGİ tutarınızı öğrenmek için aşağıdaki listeye göz atabilirsiniz...

Bekar: 191.85 TL

Evli eşi çalışmayan: 230,22 TL

Evli eşi çalışmayan 1 çocuklu: 259,00 TL

Evli eşi çalışmayan 2 çocuklu: 287,75 TL

Evli eşi çalışmayan 3 çocuklu: 326,15 TL

Evli eşi çalışmayan 4 çocuklu: 326,15 TL

Evli eşi çalışmayan 5 çocuklu: 326,15 TL

Evli eşi çalışan 1 çocuklu: 220,63 TL

Evli eşi çalışan 2 çocuklu: 249,41 TL

Evli eşi çalışan 3 çocuklu: 287, 78 TL

Evli eşi çalışan 4 çocuklu: 306, 96 TL

Evli eşi çalışan 5 çocuklu: 326,15 TL

AGİ, ASGARİ ÜCRETİN İÇİNDE Mİ?

1 Ocak 2016'dan itibaren geçerli olan bekar veya eşi çalışan çocuksuz işçi maaşının içerisinde AGİ yer almaktadır. Ancak eşin çalışması ve çocuk durumuna göre artan AGİ ücretinin ayrı bir şekilde ödenmesi gerekiyor.

ASGARİ GEÇİM İNDİRİMİ ORANLARI

Çalışanın kendisi %50

Çalışmayan ve herhangi bir geliri olmayan eş %10

1. çocuk %7,5

2. çocuk %7,5

3. çocuk %10

4. çocuk %5

ÇOCUKLU VE ÇALIŞAN İŞÇİLERE AGİ YANSIMASI

Çocuklar için uygulanan AGİ'den aynı anda hem anne, hem baba yararlanamıyor. Çocuklar kimin üzerinden sosyal güvenlik hizmeti alıyorsa, AGİ'den de o eş yararlanabiliyor.