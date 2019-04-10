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  • 10.04.2019 11:37
  • Son Güncelleme: 10.04.2019 11:38

'nda tam kapasiteye geçiyor

, ’nda cuma günü tam kapasiteye geçileceğini açıkladı. Konuyla ilgili resmi Twitter hesabından açıklama yapan THYGenel Müdürü , " Havalimanı’nda THY olarak; kalkış varış olmak üzere toplam bugün 712, perşembe 849, cuma ise tam kapasiteye geçilerek 895 sefer yapılacaktır" dedi.

THY duyurdu! Tarih belli oldu

(), tarihi taşınmanın tamamlandığı 'nda cuma günü tam kapasiteye geçileceğini duyurdu.

Konuyla ilgili Türk Hava Yolları Genel Müdürü , " Havalimanı'nda THY olarak; kalkış varış olmak üzere toplam bugün 712, perşembe 849, cuma ise tam kapasiteye geçilerek 895 sefer yapılacaktır" açıklamasını yaptı.

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