Türk Hava Yolları (THY), tarihi taşınmanın tamamlandığı İstanbul Havalimanı'nda 12 Nisan cuma günü tam kapasiteye geçileceğini duyurdu.

Konuyla ilgili Türk Hava Yolları Genel Müdürü Bilal Ekşi, "İstanbul Havalimanı'nda THY olarak; kalkış varış olmak üzere toplam bugün 712, perşembe 849, cuma ise tam kapasiteye geçilerek 895 sefer yapılacaktır" açıklamasını yaptı.