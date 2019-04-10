İstanbul Havalimanı, sadece havacılık değil, istihdam merkezi de olacak. Tüm etapları tamamlandığında 225 bin kişiye istihdam sağlayacak İstanbul Havalimanı'nda büyük göçün ardından sefer sayısı günbegün artarken, burada yer alan firmalar da personel alımına hız verdi. Terminalde yeni mağazalar açılırken, özellikle iş başvurularının yapıldığı web sitelerinde İstanbul Havalimanı için çok sayıda ilan yer alıyor.
- Ekonomi
- 10.04.2019
- Gazete
İstanbul Havalimanı istihdamı uçuracak
Göç tamamlandı, iş ilanları patladı. Tüm etapları bittiğinde 225 bin istihdama ulaşacak İstanbul Havalimanı için pek çok alanda alım yapılacak.
İstanbul Havalimanı, sadece havacılık değil, istihdam merkezi de olacak. Tüm etapları tamamlandığında 225 bin kişiye istihdam sağlayacak İstanbul Havalimanı'nda büyük göçün ardından sefer sayısı günbegün artarken, burada yer alan firmalar da personel alımına hız verdi. Terminalde yeni mağazalar açılırken, özellikle iş başvurularının yapıldığı web sitelerinde İstanbul Havalimanı için çok sayıda ilan yer alıyor.
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