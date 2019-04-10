İstanbul Havalimanı, sadece havacılık değil, istihdam merkezi de olacak. Tüm etapları tamamlandığındasağlayacak İstanbul Havalimanı'nda büyük göçün ardından sefer sayısı günbegün artarken, burada yer alan firmalar da. Terminalde yeni mağazalar açılırken, özellikle iş başvurularının yapıldığı web sitelerinde İstanbul Havalimanı için