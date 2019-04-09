CNN International'dan İstanbul Havalimanı'na büyük övgü!

İstanbul Havalimanı'na büyük taşınma, 5 - 6 Nisan tarihleri arasında planlanan 45 saatlik süreden daha erken zamanda tamamlandı."Büyük Göç" adı verilen bu taşınmanın ardından tam operasyona başlayan İstanbul Havalimanı, ABD'nin önde gelen haber kanalı CNNInternational'da tüm detayları ile yer aldı.

SENEDE YÜZ MİLYONUN ÜZERİNDE YOLCU KAPASİTESİ

Deneyimli gazeteci ve sunucu Richard Quest'in programına konuk olan İGA Havalimanı İşletmesi İcra Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü H. Kadri Samsunlu, havalimanı ile ilgili son bilgileri paylaştı.

"Büyük Göç"ün ardından İstanbul Havalimanı'nın bölgedeki en önemli hub olacağı bilgisini veren Richard Quest, senede yüz milyonun üzerinde yolcu kapasitesi ile hizmet vereceğini söyledi. Yapılan söyleşide İGA Havalimanı İşletmesi İcra Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü H. Kadri Samsunlu, "Bu taşınmaya "Büyük Göç" dememizin sebebi; 70 milyon yolcu kapasiteli Atatürk Havalimanı'nın kapatılarak tüm uçuşların bundan böyle İstanbul Havalimanı'ndan yapılacak olmasıdır. İGA olarak yolcuların böyle devasa bir konumda ve her türlü konfora en kolay yolla sahip olacakları bir havalimanında, kendilerini güvence altında hissetmeleri için var gücümüzle çalıştık." dedi.

"DÜNYADAKİ DİĞER HAVALİMANLARINI İNCELEYEREK..."

Richard Quest'in, Denver, Bangkok, Berlin Brandenburg ve Londra Heathrow 5. Terminalin taşınmasındaki başarısızlıkları hatırlatarak bu havalimanında neler yapıldığına dair sorusuna Samsunlu, dünyadaki diğer havalimanlarında inşaat ve sonrasında yaşanan sıkıntıları inceleyerek senaryoların çalışıldığını belirtti.

İstanbul Havalimanı'nın bundan sonraki dönemde ekonomiye nasıl bir etkisi olacağı sorusuna istinaden Samsunlu, İstanbul Havalimanı'nın Türkiye ekonomisine sağlayacağı güçlü katma değerin yanı sıra, lojistik, turizm gibi sektörlerin de gelişmesine büyük katkı sağlayacağını ifade etti.

İstanbul Havalimanı'nın Doğu ve Batı arasında bir köprü olduğuna değinen Richard Quest'e cevaben Samsunlu sözlerine şöyle devam etti: "Türkiye, üreten Doğu ve tüketen Batı arasında stratejik bir konuma sahip. İstanbul Havalimanı'nın bulunduğu bölgeden 3 saat uzaklıkta 60 ülke ve 130 destinasyon bulunuyor ve 1 milyar 500 bin yolcu bu ülkelerden diledikleri her yere ulaşabilecek."





İŞTE ÜNLÜ HABER SUNUCUSUNUN İLK YORUMU!

CNN International'ın ünlü haber sunucusu Richard Quest'in İstanbul Havalimanı ile ilgili yorumu: "Türkiye'nin mega havacılık projesi uçuşa geçiyor"