Türkiye, büyük göçü önemli bir başarıya imza atarak tamamladı. Atatürk Havalimanı'ndan İstanbul Havalimanı'na taşınma 32 saatte tek bir aksilik yaşanmadan gerçekleşirken, kademeli olarak artan seferlerde de 'parmak ısırtan' zamanında kalkış oranlarına imza atılıyor. Taşınma sonrası İstanbul Havalimanı'ndan ilk uçuş 6 Nisan Cumartesi saat 14.00'te Ankara'ya yapılırken, yurt dışı ve yurt içi uçuşlar kademeli olarak artıyor. Türk Hava Yolları (THY) Genel Müdürü Bilal Ekşi, İstanbul Havalimanı operasyonunun ilk gününün sorunsuz tamamlandığını, toplam 148 seferi yüzde 92 zamanında kalkış ile 39 bin 800 yolcu ile tamamladıklarını aktardı. İkinci gün yani önceki gün toplam 307 seferde 65 bin 466 yolcu taşındı. THY, İstanbul Havalimanı'nda dün ise iniş ve kalkış toplam 421 sefer ile 85 binin üzerinde yolcu taşıdı.
TAV'DAN VEDA FİLMİ
TAV Havalimanları, büyük taşınmanın ardından ticari uçuşlara kapatılan İstanbul Atatürk Havalimanı'na hazırladığı bir video filmi ile veda etti. Veda filminde TAV Havalimanları İcra Kurulu Başkanı Sani Şener ve çalışanlar yer aldı. Filmde havalimanında yapılan son anons da yer bulurken, havalimanının kapanması nedeniyle yaşanan duygusal anlar da dikkatleri çekti.
THY'DEN TEŞEKKÜR
THY Basın Müşaviri Yahya Üstün, Atatürk Havalimanı'ndan İstanbul Havalimanı'na yapılan 'büyük göç' sırasında çalışan basın mensuplarına bir mektupla teşekkür etti. Mektupta, bu operasyonda asla yalnız olmadıklarına dikkati çeken Üstün, "Tarihi taşınma operasyonumuzda bizi asla yalnız bırakmayan basın çalışanı arkadaşlarımıza teşekkür ederiz" dedi. Üstün, basın çalışanları için teşekkür videosunu da paylaştı.
TAV'DAN VEDA FİLMİ
TAV Havalimanları, büyük taşınmanın ardından ticari uçuşlara kapatılan İstanbul Atatürk Havalimanı'na hazırladığı bir video filmi ile veda etti. Veda filminde TAV Havalimanları İcra Kurulu Başkanı Sani Şener ve çalışanlar yer aldı. Filmde havalimanında yapılan son anons da yer bulurken, havalimanının kapanması nedeniyle yaşanan duygusal anlar da dikkatleri çekti.
THY'DEN TEŞEKKÜR
THY Basın Müşaviri Yahya Üstün, Atatürk Havalimanı'ndan İstanbul Havalimanı'na yapılan 'büyük göç' sırasında çalışan basın mensuplarına bir mektupla teşekkür etti. Mektupta, bu operasyonda asla yalnız olmadıklarına dikkati çeken Üstün, "Tarihi taşınma operasyonumuzda bizi asla yalnız bırakmayan basın çalışanı arkadaşlarımıza teşekkür ederiz" dedi. Üstün, basın çalışanları için teşekkür videosunu da paylaştı.
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