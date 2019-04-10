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  • 09.04.2019 10:12
  • Son Güncelleme: 10.04.2019 09:26

Kadroya geçen taşeron işçiye farkı mı ne kadar - Kadroya geçen taşeron işçilere miktarı

AK Parti'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Adayı olan Binali Yıldırım taşeron işçilerin kadro konusunda açıklamalarda bulundu. Kadroya geçen 4/D statüsündeki işçilere farkı ödemesi yapılacağını açıkladı. Kadroya geçirilen işçilerle ilgili süreçte en önemli konulardan birisi olan taşeron işçilerine maaş mı konusunda Ocak ayında tüm kesimler zam alırken kadroya geçen taşeron işçilerin durumu merak edilmişti. Peki kadroya geçen taşeron işçilere ve kadroya geçen taşeron işçiye zammı ne kadar? İşte tüm cevaplar

Taşeron işçilere zam ve ikramiyelerde iyileştirmelerle ilgili haberler gelmeye devam ediyor. Birçok belediye maaşlarda ve ikramiyelerde zam ve iyileştirmeye giderken diğer belediyelerde bunu sinyalini verdi. Taşerondan kadroya geçen işçilerle ilgili bir müjde de AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım'dan geldi. Yıldırım, taşeron işçilerde büyük umut uyandırdı. Eğer sürekli işçiler enflasyon farkı alırsa toplamda %12.3 oranında zam alması ön görülüyor. İşte kadroya geçen taşeron işçilere ilave tediye zammı ve taşeron işçiye enflasyon farkı zam oranları.

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