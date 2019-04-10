Taşeron işçilere zam ve ikramiyelerde iyileştirmelerle ilgili haberler gelmeye devam ediyor. Birçok belediye maaşlarda ve ikramiyelerde zam ve iyileştirmeye giderken diğer belediyelerde bunu sinyalini verdi. Taşerondan kadroya geçen işçilerle ilgili bir müjde de AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım'dan geldi. Yıldırım, taşeron işçilerde büyük umut uyandırdı. Eğer sürekli işçiler enflasyon farkı alırsa toplamda %12.3 oranında zam alması ön görülüyor. İşte kadroya geçen taşeron işçilere ilave tediye zammı ve taşeron işçiye enflasyon farkı zam oranları.