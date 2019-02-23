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  • 23.02.2019 08:46
  • Son Güncelleme: 23.02.2019 08:51

Kadroya alınan binlerce taşeron işçiye maaş ve kıdem müjdesi! Bakanlık kamu kurumlarına talimat verdi

Kadroya alınan binlerce taşeron işçiye çifte müjde geldi. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın kamu kurumlarına gönderdiği talimatla birlikte taşeron işçilerin kıdem tazminatlarında ve maaşlarında artış oldu. İkramiye ücretleri de yükseldi. Peki Ne kadar ikramiye verilecek? İşte detaylar...

Geçen yıl Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın startını verdiği, aileleriyle birlikte milyonları ilgilendiren taşeron işçilerin kadroya geçiş çalışmaları tamamlanırken, hem gelirleri arttı hem de özlük hakları iyileştirildi. İşçiler geçmişte aldıkları maaşın 1.5 katı promosyon alırken, devlet kadrosuna geçen 450 bin işçiye de yaklaşık 1 milyar liranın üzerinde ikramiye ücreti (tediye) verildi.

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