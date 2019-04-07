Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, 10 Nisan Çarşamba günü yapısal reform paketini açıklayacak. Ardından fon yöneticileri ve yatırımcılarla 'ekonomi diplomasisi' yürüteceği ABD seyahatine gidecek.

IMF-Dünya Bankası ve G20 bakanlar toplantısına katılacak olan Albayrak'ın burada trilyon dolarları yöneten dünyanın önemli fon yöneticileriyle başbaşa görüşmeler yapacağı öğrenildi.

Görüşmelerde, yeni vergi reformu, oluşturulması planlanan finansal mimari, enflasyonla mücadelede atılacak adımlar ve reel sektörün finansmana erişim imkânlarını kolaylaştıracak reform paketinin sunumu da yapılmış olacak.