Bugünkü
Takvim
  • Ekonomi
  • 07.04.2019 10:46
  • Son Güncelleme: 07.04.2019 10:57

Son dakika: Bakan Albayrak reform paketini 'da açıklayacak

Hazine ve Maliye Bakanı , Yeni Ekonomi Programı (YEP) kapsamında ortaya konulan hedefler doğrultusunda hayata geçirilecek reform paketini kamuoyuna duyuracak.

Bakan Albayrak 10 Nisan'da açıklayacak

Hazine ve Maliye Bakanı , Çarşamba günü yapısal reform paketini açıklayacak. Ardından fon yöneticileri ve yatırımcılarla 'ekonomi diplomasisi' yürüteceği ABD seyahatine gidecek.

IMF-Dünya Bankası ve G20 bakanlar toplantısına katılacak olan Albayrak'ın burada trilyon dolarları yöneten dünyanın önemli fon yöneticileriyle başbaşa görüşmeler yapacağı öğrenildi.

Görüşmelerde, yeni vergi reformu, oluşturulması planlanan finansal mimari, enflasyonla mücadelede atılacak adımlar ve reel sektörün finansmana erişim imkânlarını kolaylaştıracak reform paketinin sunumu da yapılmış olacak.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

HaberlerEkonomi HaberleriSon dakika: Bakan Albayrak reform paketini 10 Nisan'da açıklayacak
Diğer Ekonomi Haberleri Tüm ekonomi haberleri
Tüm Ekonomi Haberleri