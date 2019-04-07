Bugünkü
Takvim
  • Ekonomi
  • 07.04.2019 14:40
  • Son Güncelleme: 07.04.2019 14:40

: İyi başladık, güzel gidiyoruz

Basın Müşaviri , sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Havalimanı'ndan yapılan seferlere ilişkin açıklamalarda bulundu.

İyi başladık, güzel gidiyoruz

Basın Müşaviri Twitter hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"Yeni evimizde 13:45 itibarıyla 10641 misafirimizi 48 seferimizde uğurladık. Evimize gelen yolcu sayımız ise 79 seferde 14582. Misafirlerimizin toplam bagaj sayısı 21.792, performans oranımız %84 İyi başladık. Güzel gidiyoruz."

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

HaberlerEkonomi HaberleriYahya Üstün: İyi başladık, güzel gidiyoruz
Diğer Ekonomi Haberleri Tüm ekonomi haberleri
Tüm Ekonomi Haberleri