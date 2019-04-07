Türk Hava Yolları Basın Müşaviri Yahya Üstün Twitter hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:
"Yeni evimizde 13:45 itibarıyla 10641 misafirimizi 48 seferimizde uğurladık. Evimize gelen yolcu sayımız ise 79 seferde 14582. Misafirlerimizin toplam bagaj sayısı 21.792, performans oranımız %84 İyi başladık. Güzel gidiyoruz."
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