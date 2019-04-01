Bakan Albayrak: "Reform ve değişimin olduğu bir dönem başlıyor"

Seçimlerin ardından ekonomide yapısal reform dönemi başlıyor. Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, 4.5 yıl boyunca seçim olmayacağının altını çizerek, ana gündemin ekonomide reform ve değişim olduğunu vurguladı. Bankacılıktan vergi sistemine, enflasyondan finansmana kadar birçok alanda refah ve zenginliğin yol haritası devreye girecek. Ekonomide reform paketinin 8 Nisan'da açıklanması öngörülüyor. Nisan itibariyle, vergi sisteminde köklü değişiklikler, bankacılık sektörüne yönelik önemli adımlar dezenflasyon sürecini destekleyen yasal düzenlemeler, istihdamı güçlendirecek adımlar devreye girecek. 'Toplumsal refah' üzerine kurulu yapısal reformlar kapsamında yenilikçi üretim, istikrarlı büyüme, güçlü sanayi, yatırım, istihdam, kalkınmanın finansmanı önemli başlıklar olacak. Enflasyon ve faizlerin düşürülmesi için yeni mali tedbirler üzerinde çalışılacak.



ALBAYRAK: GÜNDEM EKONOMİ

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Bizim için ana gündemin ekonomide reform ve değişimin olduğu 4.5 yıl kesintisiz bir dönem başlıyor. Seçimler ülkemize, milletimize, demokrasimize hayırlı olsun" dedi. Albayrak, Perşembe günü yaptığı açıklamada büyümeden enflasyona, finansmandan bankacılığa birçok alanda önemli yol haritası ortaya koyacaklarını, vakit kaybetmeden ekonomiyi daha ileriye taşıyacaklarını belirtti. 8 Nisan haftasına yetişmesi durumunda genel çerçeveyi açıklamayı düşündüklerini belirten Albayrak, yapısal reform ajandasındaki bazı başlıkları şöyle sıraladı:

-Türkıye'nin 250-300 milyar dolarlık ihracatı karşılayacak bir altyapı ve kapasitesi var. Reel sektörün ihtiyacı olan alanları sihirli dokunuşlarla realize etmemiz çok önemli. Sektörlerle ilgili çalışmalar yolda.

-Hal Yasası Meclis'e gelecek, sebze-meyve fiyatları düşecek.

-Konkordato süreçleri, sınıflandırma süreçleri üzerindeki çalışmalar devam edecek.

-Rekabetçi bir vergi sistemi ekonomi için hayati öneme sahip. Yazdan önce vergi reformunu belli noktaya getirmeyi amaçlıyoruz.

HAZAL ATEŞ