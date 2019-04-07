Bakan Albayrak'tan ABD'de trilyon dolarlık buluşma Hafta başında reform paketini açıklayacak olan Bakan Albayrak daha sonra ABD’ye gidecek. Washington’da trilyon doları yöneten fon yöneticileri ve dev şirketlerin yöneticileriyle bir araya gelecek.

Seçim sürecinin ardından Türkiye ekonomi gündemine dönüyor. Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, bu hafta yapısal reform paketini açıklayacak. Ardından da fon yöneticileri ve yatırımcılarla 'ekonomi diplomasisi' yürüteceği ABD seyahatine gidecek. IMF-Dünya Bankası ve G20 bakanlar toplantısına katılacak olan Albayrak'ın burada trilyon dolarları yöneten dünyanın önemli fon yöneticileriyle başbaşa görüşmeler yapacağı öğrenildi. Görüşmelerde, yeni vergi reformu, oluşturulması planlanan finansal mimari, enflasyonla mücadelede atılacak adımlar ve reel sektörün finansmana erişim imkânlarını kolaylaştıracak reform paketinin sunumu da yapılmış olacak. HABERİN DEVAMI

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