Hükümetten işverene müjde üstüne müjde geliyor. Yeni işçiye 30 Nisan tarihine kadar başvurmak koşulu ile kişi başı 3 bin 134 lira verilecek. Prim teşviki ise 12 ay sürecek. 3 aylık ödeme 9 bin lirayı, toplam teşvik işçi başına 20 bin lirayı bulacak. Her ilave istihdam için ilk üç ay ücret, vergi ve SGK primlerini devlet ödüyor. İşsizliği azaltmak için başlatılan 'istihdam seferberliği' kapsamında, işverene çok sayıda teşvik veriliyor.

İŞÇİYE GÜNLÜK 67.36 TL

Genelgeye göre; 1 Şubat-30 Nisan 2019 tarihleri arasında bildirilen her ilave istihdam için teşvik kapsamındaki işçinin, SGK'ya 30 gün üzerinden belirtilmesi halinde destek tutarı 2 bin 20 TL olacak.

Yani, işverene net asgari ücret üzerinden ücret desteği sağlanacak. Gün başına ücret desteği 67.36 TL. Dolayısıyla, işçinin SGK'ya bildirildiği gün sayısı düşük olduğunda ücret desteği de azalacak.

PRİM DE ÖDENECEK

İşverene ücret desteği ile birlikte prim ve vergi desteği de verilecek. Yani devlet ayrıca kişi başı 1114 lira da prim ve vergiyi ödeyecek. Böylece işverene çalıştırdığı işçi için ücret, prim ve vergi desteği olarak toplam 3 bin 134 lira ödenecek. Böylece işe alınan bir kişinin, işverene 3 ay boyunca hiçbir maliyeti yansımayacak.

HANGİ ŞARTLAR GEREKİYOR?

● Destek, 1 Şubat-30 Nisan 2019 tarihleri arasında işe alınanlar için geçerli.

● Kişinin işe alındığı aydan önceki 3 ayda 10 günden fazla sigortalı olmaması gerekiyor.

● İşe alınacak kişi İŞKUR'a da kayıtlı olmalı.

● İşe yeni alınacak kişilerin, 2018'de işyeri çalışan sayısının en düşük olduğu aydaki çalışan sayısına ilave olarak işe başlatılması gerekiyor.

● 3 ay ücret desteğine karşılık, işverenlerin bu kişileri işe alındıkları tarihten itibaren toplam 9 ay istihdam etme zorunluluğu var

YENİ ŞİRKET İÇİN NASIL OLACAK?

Genelgeye göre; 2019 yılında tescil ettirilen işyerleri için ücret desteği uygulanmayacak. Ancak bu işyerleri prim desteğinden faydalanabilecek.

Ücret desteği tutarları, işverenin bir sonraki aya ilişkin prim borcundan mahsup edilecek. Örneğin nisan ayında yararlanılacak tutarlar, mayıs ayının prim borcundan mahsup edilecek.

BAŞLADIĞI TARİHTEN İTİBAREN ÜÇ AY

İşveren, kişinin işe alındığı ay dahil olmak üzere 3 aylık süre için ücret ve prim desteğinden yararlanacak. Şöyle olacak:

● Şubat ayında işe alınan sigortalılardan dolayı şubat, mart ve nisan aylarında,

● Mart ayında işe alınan sigortalılardan dolayı mart, nisan ve mayıs aylarında,

● Nisan ayında işe alınan sigortalılardan dolayı ise nisan, mayıs ve haziran aylarında yararlanabilecek.