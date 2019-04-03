Mart ayı enflasyon oranı açıklandı. Enflasyon 2019 yılı Mart ayında bir önceki aya göre %1,03, bir önceki yılın Aralık ayına göre %2,27, bir önceki yılın aynı ayına göre %19,71 ve on iki aylık ortalamalara göre %18,70 artış gerçekleşti.

TÜFE'de (2003=100) 2019 yılı Mart ayında bir önceki aya göre %1,03, bir önceki yılın Aralık ayına göre %2,27, bir önceki yılın aynı ayına göre %19,71 ve on iki aylık ortalamalara göre %18,70 artış gerçekleşti.

AYLIK EN YÜKSEK ARTIŞ %3,48 İLE SAĞLIK GRUBUNDA OLDU

Ana harcama grupları itibariyle 2019 yılı Mart ayında endekste yer alan gruplardan, gıda ve alkolsüz içeceklerde %2,44, eğitimde %1,45, ulaştırmada %0,75 ve lokanta ve otellerde %0,67 artış gerçekleşti.

AYLIK DÜŞÜŞ GÖSTEREN TEK GRUP %0,29 İLE HABERLEŞME OLDU

Ana harcama grupları itibariyle 2019 yılı Mart ayında endekste yer alan gruplardan sadece haberleşme grubunda %0,29 oranında düşüş gerçekleşti.

YILLIK EN FAZLA ARTIŞ %29,77 İLE GIDA VE ALKOLSÜZ İÇECEKLER GRUBUNDA GERÇEKLEŞTİ

TÜFE'de, bir önceki yılın aynı ayına göre çeşitli mal ve hizmetler %27,94, ev eşyası %26,98, eğlence ve kültür %20,08 ve sağlık %19,72 ile artışın yüksek olduğu diğer ana harcama gruplarıdır.

ÖZEL KAPSAMLI TÜFE GÖSTERGESİ (B) AYLIK %0,28 ARTTI

İşlenmemiş gıda ürünleri, enerji, alkollü içkiler ve tütün ile altın hariç TÜFE'de 2019 yılı Mart ayında bir önceki aya göre %0,28, bir önceki yılın Aralık ayına göre %0,31, bir önceki yılın aynı ayına göre %17,72 ve on iki aylık ortalamalara göre %18,15 artış gerçekleşti.

Mart 2019'da endekste kapsanan 418 maddeden; 33 maddenin ortalama fiyatlarında değişim olmazken, 270 maddenin ortalama fiyatlarında artış, 115 maddenin ortalama fiyatlarında ise düşüş gerçekleşti.











