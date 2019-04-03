3 Nisan altın fiyatları vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Yaz ayına yaklaşırken düğün ve evlilik sezonunun yaklaşmasıyla birlikte altın fiyatları daha da önem kazandı. Altın fiyatları, yeni haftaya yükselişle başlamıştı. Altının gram fiyatı, bugün ise 233,3 lira seviyesinden alıcı buluyor. Altının gram fiyatı dün günü 231,40 liradan kapattı. Dün ise İstanbul Kapalıçarşı'da 231,20 liradan alınan 24 Ayar Külçe Altın (Gr.) 231,40 liradan, bin 524 liradan alınan Cumhuriyet Ata Lira bin 545 liradan, 211 liradan alınan 22 Ayar Bilezik (Gr.) 215 liradan, bin 489 liradan alınan Lira (Tam) Ziynet bin 509 liradan, 744 liradan alınan Yarım Ziynet 754 liradan ve 372 liradan alınan Çeyrek Ziynet 377 liradan satıldı.



SON DAKİKA GÜNCEL ALTIN FİYATLARI

GRAM ALTIN: 233,3 lira

ÇEYREK ALTIN: 385 lira

CUMHURİYET ALTINI: 1570 lira

ALTIN FİYATI DÜN NE KADARDI?

İstanbul Kapalıçarşı'da 231,20 liradan alınan 24 Ayar Külçe Altın (Gr.) 231,40 liradan, bin 524 liradan alınan Cumhuriyet Ata Lira bin 545 liradan, 211 liradan alınan 22 Ayar Bilezik (Gr.) 215 liradan, bin 489 liradan alınan Lira (Tam) Ziynet bin 509 liradan, 744 liradan alınan Yarım Ziynet 754 liradan ve 372 liradan alınan Çeyrek Ziynet 377 liradan satıldı.

ALTIN NEDİR?

Göz alıcı, sarı ve parlak metal desek, hepimizin aklına altın gelir. Zaten tanımı da bu şekilde yapılmaktadır. Genelde zenginliği ifade eden altın, sanayide de birçok alanda kullanılmaktadır. Belki aklınızda hemen düğünler veya büyük annelerimizin yastık altında sakladığı çil çil altınlar canlanıyor olabilir. Ama bunlar sadece gözümüzle gördüğümüz olaylardır. Oysaki uçakların camlarından, astronotların kıyafetlerine kadar birçok alanda altın kullanılmaktadır.

Geniş bir kullanım alanına ve öneme sahip olan altın, ülke ekonomilerinin gücü hakkında da bilgi verir. Finansal sistem içerisinde olmazsa olmazlar arasında yer alan altın, merkez bankalarının gözbebeğidir ve uyguladıkları politikaların gücünün bir kısmı sahip oldukları rezervlerden gelmektedir. Bir yatırımcı için de güvenilir bir limandır. Kısaca altın birçok alanda kullanılmaktadır ve vazgeçilemez bir metaldir.

Altın; parlak sarı renkli, yumuşak, paslanmayan, kolayca tepkimeye girmeyen ve doğada serbest halde bulunan bir elementtir. Yumuşak olması sebebiyle kolayca şekillendirilebilir ve bu özelliği, tarih boyunca farklı şekillerde kullanılmasına neden olmuştur. Günümüzde ise altın, kullanım alanı oldukça geniş olan değerli metaller arasında yer almaktadır.