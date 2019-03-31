Turkcell’e ödül

Çinli teknoloji şirketi Huawei ile yaptığı işbirliği ile dünyanın ilk dijital operatörü Turkcell, uluslararası alanda ödülleri toplamaya devam ediyor. Dünya genelinde 4 farklı kıtada yer alan 7 ofisiyle kapsamlı küresel etkinlikler organize eden IQPC'nin telekom sektöründe gelenekselleşen Müşteri Deneyimi Küresel Ödülleri'nde, Turkcell bu sene birincilik ödülü aldı.
- Ekonomi
- 31.03.2019
- Gazete
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