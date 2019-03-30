Genel Sağlık Sigortasına prim borcu olan vatandaşlara güzel haber geldi. Genel Sağlık Sigortası prim borcu olan vatandaşlar, sağlık hizmetlerinden 2019 yıl sonuna kadar ücretsiz yararlanabilecek. Bu arada geçtiğimiz aylarda gündeme gelen ve çokça merak edilen konulardan birisi de GSS borçları silinecek mi sorusu. Milyonlarca kişiyi ilgilendiren GSS (Genel Sağlık Sigortası) borçları silinecek mi? Detaylar haberimizde…

GSS KARARI RESMİ GAZETE DE YAYINLANDI

Karara göre, Genel Sağlık Sigortası kapsamında olan ancak primlerini zamanında ödemeyip borçlu duruma düşen Türk vatandaşları, Sağlık Bakanlığı ve üniversite hastanelerinde ücretsiz sağlık hizmeti alabilecek. Ücretsiz sağlık hizmeti hakkından Genel Sağlık Sigortası kapsamındaki vatandaşların bakmakla yükümlü olduğu kişiler de yararlanacak. Ücretsiz sağlık hakkı, 31 Aralık 2019'a kadar geçerli olacak.



GSS nedir?

GSS sistemi 1 Ocak 2012 tarihi itibariyle başlatıldı. GSS herhangi bir sağlık güvencesi olmayan vatandaşların ve ailesinin sağlık hizmetlerinden yararlanabilmesi için düzenlenen bir sistemdir. GSS olarak bildiğiniz Genel Sağlık Sigortasında borç sorgulama ekranına internet üzerinden ulaşıp borcunuzu sorgulayabilirsiniz. Borcunuzu internetten üzerinden online olarak kredi kartınızla ödeyebilirsiniz.

GSS'den nasıl faydalanabilirim?

Evdeki kişi başına gelir brüt asgari ücretin üçte birinden az olanlar (2029 TL/3 = 676 TL) Genel Sağlık Sigortası primi ödemeyerek sağlık hizmeti alabiliyor. Kişi başı gelir 676 lira ile 2029 lira arasında olanlar ise asgari ücretin 3'te 1'inin yüzde 12'si oranında yani 81 lira ödeyerek sağlıktan yararlanabiliyor. Geliri brüt asgari ücretle iki katı arasında olanların ise 243 lira GSS primi ödemesi gerekiyor.

Kimler GSS prim borcu öder?

Herhangi bir kapsamda çalışmayan, sigortalı olmayan, -Bakmakla yükümlü olunan kişi olarak anne, baba, eş ve ya çocukları üzerinden sağlık güvencesi olmayan, -SGK'dan emekli maaşı ya da gelir almayan Herkes zorunlu olarak GSS kapsamında yer alır.

GSS sorgulama nasıl yapılır?

e-Devlet kapısı ile vatandaşlar sunulan hizmetler ile işlemlerini kısa sürede halledebilmektedirler. Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından e-Devlet sistemi üzerinden sunulan hizmetlerden biri de 'Genel Sağlık Sigortası Tescil ve Prim Borcu Sorgulama' hizmetidir. GSS tescil ve prim borcu sorgulama işlemini yapmak isteyen vatandaşların e-Devlet şifresi ile sisteme giriş yapması ve https://www.turkiye.gov.tr/sgk-gss-borc-dokumu web sitesine giriş yapması gerekmektedir. Sonrasında karşınıza gelecek ekranda prim borcunuzu ayrıntılı olarak görebilirsiniz.

GSS prim tutarları ne kadar?

Herhangi bir işte çalışmayanlar genel sağlık sigortası (GSS) primini kendileri ödemek zorunda. GSS primini ödemek isteğe bağlı değil, zorunlu. Aylık GSS primi geçen yıl 60.89 TL iken, bu yıl ocak ayından itibaren 76.74 TL'ye çıktı.

Genel Sağlık Sigortası (GSS) Prim Borcu Nedir, Ne Demektir?

Genel Sağlık Sigortası ya da tanınan kısa adıyla GSS, öncelikle sağlıklarının korunmasını, Sağlık riskleri ile karşılaşmaları durumunda ise meydana gelen harcamaların finansmanını sağlamakta olan bir sigorta türüdür. genel Sağlık Sigortası 2012 sene ından bu yana ımızdadır. GSS reformundan önce sosyal Güvenlik kuruluşları farklı bulunduğu gibi sigortalılar yalnızca bağlı bulundukları sosyal Güvenlik kuruluşunun ( SSK, Bağ-Kur, Emekli Sandığı ) vermiş bulunduğu Sağlık hizmetlerinden faydalanabilmekteydi. ama GSS düzeneğinin yaşama geçirilmesi ile herkesin Sağlık hizmetlerinden eşit olarak faydalanma şansı doğmuştur.