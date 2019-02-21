Prim borçları siliniyor

Genel Sağlık Sigortası (GSS) prim borcu olanlara ve prim borcunu yapılandırıp da süresinde ödemeyenlere sağlanan fırsat için süre doluyor. 28 Şubat'a kadar ödeme yapanlar, borçlarından kolayca kurtulacak. GSS prim borçları gecikme cezası ve zammı ödenmeden kapatılacak, yapılandırması bozulanlar yapılandırma avantajlarına yeniden sahip olacak. Borçların yapılandırılmasıyla, gecikme faizi yerine Yİ-ÜFE'ye göre güncellenen borçlar peşin ya da iki ayda bir taksitler şeklinde ödenebiliyor. Yapılandırmanın bozulmasına neden olan süresinde ödenmeyen taksit ya da peşin ödeme tutarları geç ödeme zammıyla beraber 28 Şubat'a kadar yatırılabilecek. 31 Aralık 2018'e kadar ödenmesi gereken GSS prim borçları da gecikme zammı ve cezası uygulanmadan Şubat sonuna kadar yatırılabilecek.
SAĞLIK HİZMETİ
İmkanı değerlendirenler tüm sağlık hizmetlerinden yararlanabilecek. Yapılandırması sürenlere icra takibi, haciz işlemi yapılamayacak. İşletmeler, teşviklerden yararlanmaya devam edebilecek.
SAĞLIK HİZMETİ
İmkanı değerlendirenler tüm sağlık hizmetlerinden yararlanabilecek. Yapılandırması sürenlere icra takibi, haciz işlemi yapılamayacak. İşletmeler, teşviklerden yararlanmaya devam edebilecek.
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