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Prim ları siliniyor

borcu olanlara ve yapılandırması bozulanlara yeni fırsat için tanınan sürede sona yaklaşıldı. ’a kadar ödeme yapanlar, borcunu kolayca Cep telefon kapatabilecek, pek çok imkandan yararlanabilecek.

Prim borçları siliniyor
Genel Sağlık Sigortası () olanlara ve prim borcunu yapılandırıp da süresinde ödemeyenlere sağlanan fırsat için süre doluyor. 'a kadar ödeme yapanlar, larından kolayca kurtulacak. GSS prim borçları gecikme cezası ve mı ödenmeden kapatılacak, yapılandırması bozulanlar yapılandırma avantajlarına yeniden sahip olacak. Borçların yapılandırılmasıyla, gecikme faizi yerine Yİ-ÜFE'ye göre güncellenen borçlar peşin ya da iki ayda bir taksitler şeklinde ödenebiliyor. Yapılandırmanın bozulmasına neden olan süresinde ödenmeyen taksit ya da peşin ödeme tutarları geç ödeme zammıyla beraber 28 Şubat'a kadar yatırılabilecek. 31 Aralık 2018'e kadar ödenmesi gereken GSS prim borçları da gecikme zammı ve cezası uygulanmadan Şubat sonuna kadar yatırılabilecek.

SAĞLIK HİZMETİ
İmkanı değerlendirenler tüm sağlık hizmetlerinden yararlanabilecek. Yapılandırması sürenlere icra takibi, haciz işlemi yapılamayacak. İşletmeler, teşviklerden yararlanmaya devam edebilecek.

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