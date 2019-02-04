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luya büyük fırsat

Borçluya büyük fırsat
Hükümet, Genel Sağlık Sigortası () prim borcu olanlara ve yapılandırması bozulanlara ikinci bir fırsat sağladı. 'a kadar ödeme yapanlar, larından kolayca kurtulacak. GSS borcunu gecikme cezasız ve sız ödeme imkanı 31 Aralık'ta sona erdi. Bu tarihe kadar ödeme yapanların Nisan 2018 ve öncesine ait ödenmeyen borçlarının gecikme cezası ve zammı silindi. Sağlanan yeni imkanla ise süre uzatıldı. 28 Şubat'a kadar ödeme yapanlar, borcunu sadece ana parayı ödeyerek kapatabilecek. Vergiprim borç yapılandırması bozulanlar da ikinci bir şans elde etti. Bu kişiler, 28 Şubat'a kadar ödeme yaparsa, borcu daha az ödemeyle kapatma yolunu açan yapılandırma kapsamına girecek. Bunun için yapılandırmanın bozulmasına sebep olan süresinde ödenememiş taksit/ peşin ödeme tutarlarının geç ödeme zammı ile birlikte 28 Şubat'a kadar yatırılması yeterli.

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