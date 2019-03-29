Altın fiyatları, dolar ve hisse senedi piyasalarındaki yükselişin etkisiyle gerileyerek, Ağustos 2018'den bu yana en kötü aylık performansını kaydetmeye hazırlanırken, paladyum ard arda üç gündür devam eden sert satış baskısının ardından bugün toparlandı. Peki, 22 ayar bilezik, gram altın, çeyrek altın ve tam altın fiyatları ne kadar oldu? İşte 29 Mart güncel altın fiyatları...

ALTIN FİYATLARI NE KADAR OLDU?

Altın fiyatları saat 9.20 itibarıyla şu şekilde:

GRAM ALTIN FİYATI

231,48

232,01

ÇEYREK ALTIN FİYATI

370,37

379,34

YARIM ALTIN FİYATI

738,43

758,68

TAM ALTIN FİYATI

738,43

758,68

ALTIN/ONS ($) FİYATI

1.290,09

1.290,28

CUMHURİYET ALTINI FİYATI

1.542,00

1.566,00

ZİYNET ALTINI FİYATI

1.481,48

1.512,71

ATA ALTIN FİYATI

1.527,78

1.568,39

14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI

131,94

132,25

18 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI

168,98

169,37

22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI

211,11

211,59