Altın fiyatları yatay seyrini sürdürüyor. Dün bir ayın zirvesini gören altın, hisse senedi piyasalarındaki ve ABD hazine tahvil getirilerindeki hafif toparlanmanın altının güvenli liman talebini azaltmasıyla hafif geriledi. Spot altının ons fiyatı dün 1,324.33 dolar ile 28 Şubat'tan bu yana en yüksek seviyesini gördükten sonra bugün yüzde 0.2 düşüşle 1,319.86 dolara geriledi. Peki, 22 ayar bilezik gramı, gram altın, çeyrek altın ve tam altın fiyatları ne kadar oldu? İşte 26 Mart güncel altın fiyatları...

ALTIN FİYATLARI CANLI (26 MART 2019)

Altın fiyatları 09.30 itibarıyla şu şekilde;

GRAM ALTIN FİYATI

239,03

239,36

ÇEYREK ALTIN FİYATI

382,45

391,35

YARIM ALTIN FİYATI

762,52

782,70

TAM ALTIN FİYATI

1.577,62

1.618,07

ALTIN/ONS ($) FİYATI

1.319,20

1.319,48

CUMHURİYET ALTINI FİYATI

1.580,00

1.604,00

14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI

136,25

136,43

18 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI

174,49

174,73

22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI

218,00

218,30