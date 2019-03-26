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  • 26.03.2019 09:32
  • Son Güncelleme: 26.03.2019 09:41

son durum: 26 Mart Kapalıçarşı'da 22 ayar bilezik, gram, çeyrek, tam

, dün bir ayın zirvesini gördükten sonra bugün hafif geriledi. Türkiye'de yatırım araçları olarak ön planda gelen altının gram fiyatı, dünkü kapanışta yüzde 0,46 artışla işlem görmüştü. Peki, bugün , gram altın, çeyrek altın ve tam oldu?

yatay seyrini sürdürüyor. Dün bir ayın zirvesini gören altın, hisse senedi piyasalarındaki ve ABD hazine tahvil getirilerindeki hafif toparlanmanın altının güvenli liman talebini azaltmasıyla hafif geriledi. Spot altının ons fiyatı dün 1,324.33 dolar ile 28 Şubat'tan bu yana en yüksek seviyesini gördükten sonra bugün yüzde 0.2 düşüşle 1,319.86 dolara geriledi. Peki, , gram altın, çeyrek altın ve tam oldu? İşte 26 Mart ...

ALTIN FİYATLARI CANLI (26 MART 2019)

Altın fiyatları 09.30 itibarıyla şu şekilde;

GRAM ALTIN FİYATI
239,03
239,36

ÇEYREK ALTIN FİYATI
382,45
391,35

YARIM ALTIN FİYATI
762,52
782,70

TAM ALTIN FİYATI
1.577,62
1.618,07

ALTIN/ONS ($) FİYATI
1.319,20
1.319,48

CUMHURİYET ALTINI FİYATI
1.580,00
1.604,00

14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI
136,25
136,43

18 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI
174,49
174,73

22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI
218,00
218,30

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