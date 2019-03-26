Dolar fiyatlarında düşüş hızlandı

Dolar /TL, güne 5,58 seviyesinden yükselişle başlamasının ardından saat 09.30 itibarıyla 5,48 seviyesinin altına düştü.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının (TCMB) adımları ile dün hızlı bir şekilde gerileyen dolar/TL, günü önceki kapanışa göre yüzde 3,89 azalışla 5,5503'ten tamamladı.

TCMB, dün finansal piyasalarda gözlenen oynaklıklar ve sağlıksız fiyat oluşumlarının yakından takip edildiğini belirterek, tüm araçların, finansal istikrarı desteklemek amacıyla kullanılmaya devam edileceğini vurgulamış ve bir haftalık repo ihalesi açmayarak sıkılaşmaya gitmişti.

Dünkü hızlı düşüşün ardından bugüne yükselişle başlayan dolar/TL, saat 09.20 itibarıyla yüzde 0,7 değer kazancıyla 5,5890'dan işlem görüyor. Aynı dakikalarda avro/TL yüzde 0,6 artışla 6,3360'tan, sterlin/TL yüzde 0,5 primle 7,3680'den alıcı buluyor.

Uluslararası piyasada avro/dolar paritesi yatay seyirle 1,1310, dolar endeksi yüzde 0,1 artışla 96,6 seviyesinde bulunuyor.

ANALİSTLERİN DEĞERLENDİRMELERİ NELER?

Analistler, bugün yurt içinde Hazine ihaleleri, yurt dışında ise jeolopitik gelişmelerin yanı sıra Almanya ve ABD'de tüketici güven endeksi başta olmak üzere veri gündeminin takip edileceğini bildirdi.

Brexit gelişmeleri ve ABD ile Çinli yetkililer arasında devam eden ticaret müzakerelerine ilişkin haber akışının da yatırımcıların kararları üzerinde etkili olacağını kaydeden analistler, teknik açıdan dolar/TL'de 5,50'nin destek, 5,61 ve 5,75 seviyelerinin direnç konumunda olduğunu ifade etti.