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  • 27.03.2019 08:36
  • Son Güncelleme: 27.03.2019 09:33

Dolarda düşüş sürüyor! Dolar son dakika bugün ne kadar? (27 Mart 2019 Dolar Euro fiyatları kaç TL)

Son dakika... Cuma günü gece saatlerinde spekülatif işlemlerle 5,84 seviyelerine kadar çıkan dolar peş peşe tarafından atılan adımlar ve açıklamalarla birlikte düşüşe geçerek 5,32'e geriledi. Dolar dün gece 5.3049'a kadar gerileyerek son bir ayın en düşük seviyesini gördü.

Dolarda düşüş sürüyor!

Cuma günü spekülatif işlemlerle karışan piyasasında haftanın ilk 2 günü alınan önlemlerle dolar tepetaklak oldu. 22 Mart Cuma günü 5.85 TL'ye kadar yükselen dolar kuru önce , hamleleri ardından 'nın attığı adımlarla dizginlendi hatta 5.30 TL'ye indi. Dolar dün gece 5.3049'a kadar gerileyerek son bir ayın en düşük seviyesini gördü. Dolar/TL bugüne ise 5.35 TL seviyesinden başladı, 5.32 seviyesine geriledi. Euro/TL ise 6,05 TL'de yer alıyor.

MERKEZ'DEN 2 HAMLE
Cuma günü ilk adımı Merkez sı attı. Merkez Bankası TL repo ihalelerini ara verdiğini açıklayarak 1.5 puanlık örtülü bir artışına gitti. TL'ye erişimin maliyeti böylece arttı.

Ardından hafta sonu BDDK, bazı bankaların müşterilerini döviz alımına yönlendirdiğine yönelik iddiaları incelemeye aldığını belirttikten sonra SPK da yatırım bankası JP Morgan'ın yatırımcılara gönderdiği bilgi notuyla ilgili soruşturma başlattı.

Haftanın ilk günü ise Merkez Bankası bu kez swap silahını çekti ve banka swap piyasasında vadesi gelmemiş toplam swap satışı sınırını yüzde 10'dan yüzde 20'ye yükseltti. Bu adımın ardından piyasasında swap yoluyla TL borçlanma faiz oranları önce yüzde 95 seviyelerine ardından gün içinde yüzde 345 gibi rekor düzeylere yükseldi. Hal böyle olunca da yabancı yatırımcının ödünç piyasada kısa vadeli TL borçlanarak dolar almasının önü kesilmiş oldu. Dolayısıyla bu yolla TL yaratamayan yatırımcı açık pozisyonlarını kapatmak için elindeki doları bozdurmak zorunda kaldı ve Dolar/TL yurtdışı piyasalarda tepetaklak oldu.

Dün yabancı yatırımcının TL yaratmak için da satış yaptığı da gözlendi. dün bu hareketlerin etkisiyle yüzde 2'ler mertebesinde düştü. BİST 100 günü 97 bin 379 puandan kapattı.

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