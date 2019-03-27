Altın fiyatları dalgalı seyrini sürdürüyor. Altın fiyatları dün yaklaşık iki haftanın keskin düşüşünü kaydettikten sonra bugün ABD'de resesyon endişeleriyle artıya geçti. Altının spot piyasadaki ons fiyatı yüzde 0.1 artışla 1,316.09 dolardan işlem gördü. Peki, 22 ayar bilezik gramı, çeyrek altın ve tam altın fiyatları ne kadar oldu? İşte 27 Mart güncel altın fiyatları...

ALTIN FİYATLARI CANLI RAKAMLAR (27 MART 2019)

Altın fiyatları saat 09.25 itibarıyla şu şekilde:

GRAM ALTIN FİYATI

234,83

235,15

ÇEYREK ALTIN FİYATI

375,73

384,47

YARIM ALTIN FİYATI

749,10

768,95

TAM ALTIN FİYATI

1.502,91

1.533,19

ALTIN/ONS ($) FİYATI

1.317,45

1.317,70

CUMHURİYET ALTINI FİYATI

1.549,00

1.572,00

14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI

133,85

134,04

18 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI

171,43

171,66

22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI

214,16

214,46