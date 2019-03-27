Kur bombası ellerinde patladı

Yerel seçimlere bir hafta kala, Ağustos'taki kur saldırısına benzer bir operasyonla, bir yandan siyasi denklemi değiştirmek bir yandan da Türk varlıklarının değerini düşürerek bir taşla iki kuş vurmak isteyen küresel güçlerin tetikçileri duvara tosladı. Cuma günü JP Morgan'ın düzmece raporuyla başlatılan, seçim haftasında ise tam bir saldırıya dönüştürülmesi hedeflenen operasyon, ekonomi yönetimi ve Merkez Bankası'nın tarihi hamleleri ile püskürtüldü. Türkiye'ye diz çöktürmek isteyenler, batma noktasına geldi.



DETAYLARI ANLATTI

Kur oyununun perde arkasını aktaran bir bankacı, "Uluslararası bankaların başını çektiği bazı bankalar, Türk Lirası'na karşı pozisyon aldı. Cuma günü başlayan yükseliş, TL satışları ile pazartesi günü çok daha ileri taşınacaktı" dedi. Yabancı bankaların özellikle döviz alımları karşılığında TL ödemelerinde zorlandığının, hatta bazı büyük bankaların temerrüde düştüğünün konuşulduğunu ifade eden bankacı, "Giriştikleri bu hamle sonrasında birkaç milyar TL açık ve çok büyük bir maliyeti karşılamak zorunda kaldılar" dedi.

Pazartesi günü gerek kurumsal gerekse başkan kanalıyla açıklama yaparak tansiyonu düşürdü.Repo fonlaması yapmayarak TL'nin maliyetini yükseltti.TL swap piyasasında satış sınırını yüzde 10'dan 20'ye çıkardı.TL karşılığı döviz depo piyasasında ihale açmadı. Merkez Bankası 'nın TL'ye ulaşımı zorlaştırıp maliyeti yükseltmesi, operasyonu yapanları köşeye sıkıştırdı.Londra Swap Piyasası'nda geçen hafta yüzde 22 olan 1 günlük TL faiz i dün yüzde 330'a çıktı. Bir haftalık TL faizi ise yüzde 24'ten 125'e çıktı.TL'de açık pozisyona düşen operasyonu yapanlar, bu maliyetlerle TL almak zorunda kaldı. Bazıları pozisyon kapatamayarak temerrüde düştü.Cuma günü suni hareketlerle yüzde 5.5 yükseltilerek 5.76 TL'yi aşan dolar, Merkez Bankası'nın başarılı hamleleri ile 5.33 TL'yi gördü.Döviz tevdiat hesaplarında pazartesi gününden itibaren çözülme başladı.