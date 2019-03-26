Bugünkü
Takvim
  • Ekonomi
  • 27.03.2019 08:08
  • Son Güncelleme: 27.03.2019 08:16

Spekülasyona kapılanlar ağır ceza ile karşı karşıya

Cuma günü kurlarda gerçekleşen spekülatif atak sonrası ’na karşı açık pozisyonda olan ların, pozisyonlarını kapatmadığı ve cezalarla karşı karşıya kalabilecekleri ifade edildi.

Yapan yandı! Ceza geliyor

Dün öğle saatlerinde, Cuma gününden beri yaşanan süreci anlatan cı, dün akşam itibari ile 'nda açığa satış yapan bankaların ikinci günde de açıklarını kapatmadıklarını ve temerrüde düştüklerini ifade etti.

Mevcut duruma karşı ve 'nın çok net tavır ortaya koyduğu bilgisini edindiğini dile getiren bankacı isim, "Karşılaştıkları durum çok net. Türk Lirası'na karşı aldıkları bu pozisyonu 3. günde de sürdürebileceklerini düşünmüyorum. Zira Merkez Bankası ve BDDK'nın eli çok güçlü. Geçici hatta kalıcı olarak ödeme sistemlerinden çıkarılma ile karşı karşıya kalabilirler. Citibank, JP Morgan ve gibi uluslarası bankaların adı geçiyor." ifadelerini kullandı.

Merkez Bankası ve BDDK'nın kararlı duruşunun altını çizen kaynak, "Görünen o ki, Cumhuriyeti kurumları Ağustos'tan büyük dersler çıkarmış, yabancı bankalar ise bunu görememiş" dedi.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

HaberlerEkonomi HaberleriSpekülasyona kapılanlar ağır ceza ile karşı karşıya
Diğer Ekonomi Haberleri Tüm ekonomi haberleri
Tüm Ekonomi Haberleri