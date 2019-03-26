Spekülasyona kapılanlar ağır ceza ile karşı karşıya

Dün öğle saatlerinde, Cuma gününden beri yaşanan süreci anlatan bankacı, dün akşam itibari ile Türk Lirası'nda açığa satış yapan bankaların ikinci günde de açıklarını kapatmadıklarını ve temerrüde düştüklerini ifade etti.

Mevcut duruma karşı Merkez Bankası ve BDDK'nın çok net tavır ortaya koyduğu bilgisini edindiğini dile getiren bankacı isim, "Karşılaştıkları durum çok net. Türk Lirası'na karşı aldıkları bu pozisyonu 3. günde de sürdürebileceklerini düşünmüyorum. Zira Merkez Bankası ve BDDK'nın eli çok güçlü. Geçici hatta kalıcı olarak ödeme sistemlerinden çıkarılma ile karşı karşıya kalabilirler. Citibank, JP Morgan ve Deutsche Bank gibi uluslarası bankaların adı geçiyor." ifadelerini kullandı.



Merkez Bankası ve BDDK'nın kararlı duruşunun altını çizen kaynak, "Görünen o ki, Türkiye Cumhuriyeti kurumları Ağustos'tan büyük dersler çıkarmış, yabancı bankalar ise bunu görememiş" dedi.