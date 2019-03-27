Milyonlarca emekli gözünü kulağını Temmuz ayında yapılacak zama çevirdi. Yaklaşık 12 milyon emekli 2019 Temmuz emekli maaşı zammı ne kadar olacak sorusuna büyük bir merakla yanıt arıyor. Peki, emekli maaşı zam oranı belli oldu mu? İşte milyonlarca emeklinin merak ettiği sorunun yanıtı...

EMEKLİ MAAŞI ZAMMI NE KADAR OLACAK?

SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin Temmuz zammı yüzde 5'i bulacak. 6 aylık enflasyon yüzde 4'ü aşarsa fark da olacak.

TEMMUZ AYINDA ZAM

Tüm emekliler temmuzda zam alacak. SSK ve Bağ-Kur emeklileri zam oranını, memur emeklileri de fark alıp almayacağını öğrenmek için bu yılın ilk 6 aylık döneminde gerçekleşecek enflasyonu merakla bekliyor. Ancak enflasyon ne kadar çıkarsa çıksın, memur emeklilerinin en az yüzde 5 zam alacağı kesin.

YÜZDE 5 OLARAK BELİRLENDİ

Memurlar için yapılan toplu sözleşmede temmuz ayı zam oranı yüzde 5 olarak belirlenmiş, 2019'un ilk 6 aylık döneminde gerçekleşen enflasyon yüzde 4'ü aşarsa ayrıca fark verileceği karara bağlanmıştı. Buna göre; memur emeklilerinin maaşına temmuzda yüzde 5 zam yapılacak, ayrıca enflasyon farkı da oluşursa bu da maaşlara yansıtılacak.

TÜM EMEKLİLER TEMMUZDA ZAM ALACAK

Malulen emekliye ayrılanlar ile 3 bin 600 günle kısmi emekli olanlara Ocak zammının ardından Şubat'ta bir artış daha olacak. Maaşı ek ödeme dahil bin liranın altında olanlara, yeni düzenlemeyle artık bin lira ödenmeye başlayacak. Ayrıca tüm emekliler Temmuz'da da zam alacak. SSK ve Bağ- Kur emeklilerine enflasyon oranında zam yansıtılacak. Memur emeklileri ise yüzde 5 zam ve fark alacak.