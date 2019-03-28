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  • 28.03.2019 08:52
  • Son Güncelleme: 28.03.2019 09:25

İkinci el satışlarında KDV düzenlemesi Resmi Gazete'de yayımlandı

İkinci el alım satım işlemi yapanları ilgilendiren KDV oranlarında değişikliğe ilişkin düzenleme Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Hazine ve Maliye Bakanlığı ikinci el otomobil ticaretindeki KDV karmaşasını ortadan kaldırmak için yeni bir düzenleme yapmış ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla KDV sorunu ortadan kalkmıştı.

Konuya ilişkin olarak Resmi Gazete'de tebliğ yayımlandı.

Yapılan değişikliğe göre, ikinci el otomobil ticareti yapan mükellefler aldıkları KDV oranı üzerinden satış yapabilecekler.

%1 KDV oranı uygulanarak satın alınan binek otomobillerinin tesliminde %1, %18 KDV oranı uygulanarak satın alınan binek otomobillerinin tesliminde %18 KDV oranı uygulanacak.

KDV düzenlemesinin yürürlüğe girdiği tarih olan 22/03/2019 tarihinden önce satılmak için alınan ancak satılmayan araçlar için de KDV indirimi uygulanabilecek.

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