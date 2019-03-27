Resmi Gazete'de ÖTV ve KDV indirimlerine ilişkin karar yayımlandı. Vatandaşlar karardan önce KDV ve ÖTV indirimi ne zamana kadar uzatıldı sorusuna merakla yanıt arıyordu. Sizin için Cumhurbaşkanı kararı ile Resmi Gazete'de yayımlanan KDV ve ÖTV indirimlerine dair detayları haberimizde derledik. İşte KDV ve ÖTV indirimi hangi ürünleri kapsıyor sorusunun yanıtı...

KDV VE ÖTV İNDİRİMİ NE ZAMANA KADAR UZATILDI?

Resmi Gazete'de yayımlanan kararla birlikte KDV ve ÖTV indirimleri 31 Aralık 2019 tarihine kadar uzatıldı. Peki, bu karar hangi ürünleri kapsıyor? İşte cevabı...

KDV VE ÖTV İNDİRİMİ HANGİ ÜRÜNLERİ KAPSIYOR?

Tapu harçlarında uygulanan oran indiriminin süresi 31/12/2019 tarihine kadar (bu tarih dâhil) uzatılmaktadır.

Konut ve işyeri (bina ve bağımsız bölüm şeklinde olanlar) teslimlerinde uygulanan KDV oran indiriminin süresi 31/12/2019 tarihine kadar (bu tarih dâhil) uzatılmaktadır.

Mobilya teslimlerinde uygulanan KDV oran indiriminin süresi 30/6/2019 tarihine kadar (bu tarih dâhil) uzatılmıştır.

Tır çekicileri, minibüs, midibüs, otobüs, kamyon, kamyonet (Türk Gümrük Tarife Cetvelinin 87.03 G.T.İ.P. numarasında yer alanlar hariç) ve bazı özel amaçlı taşıtların teslimlerinde uygulanan KDV oran indiriminin süresi 30/6/2019 tarihine kadar (bu tarih dâhil) uzatılmıştır.

Özel Tüketim Vergisi Kanununa ekli (II) sayılı listedeki 87.03 G.T.İ.P. numarasında yer alan hafif ticari araçlar, 9 koltuklu binek araçlar, bazı hibrit araçlar ve 1600 cm³'ü geçmeyip özel tüketim vergisi matrahı 120.000 TL'yi aşmayan binek otomobillerinin ÖTV oranlarında uygulanan indirimin süresi 30/6/2019 tarihine kadar (bu tarih dâhil) uzatılmaktadır.

Özel Tüketim Vergisi Kanununa ekli (IV) sayılı listede yer alan bazı mallar (beyaz eşyalar ve elektrikli küçük ev aletleri) için uygulanan %0 ÖTV oranı uygulamasının süresi 30/6/2019 tarihine kadar (bu tarih dâhil) uzatılmaktadır.

Yakıt motorlu olan; motosikletler (mopetler dahil) ve bir yardımcı motoru bulunan benzeri tekerlekli taşıtlardan motor silindir hacmi 250 cm³'ü geçmeyenler ile aynı taşıtlardan elektrik motorlu olup motor gücü 20 kW'ı geçmeyenler için uygulanan %0 ÖTV oranı uygulamasının süresi 30/6/2019 tarihine kadar uzatılmaktadır.