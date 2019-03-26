Marketçi kedi dünya basınında

İstanbul Bayrampaşa'da 'A101'e işe alınan fenomen kedi, İngiliz basınının da dikkatini çekti. Marketin önünden geçenlere bulaştığı görüntüleri ile sosyal medyada fenomen olan kediyle ilgili, İngiliz basını, "İstanbul kabadayısı sadece erkeklere ve köpeklere saldırıyor. Kadınlar ve çocuklar koruması altında" ifadeleri ile kedinin görüntülerini paylaştı.
- Ekonomi
- 26.03.2019
- Gazete
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