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Marketçi kedi dünya basınında

Marketçi kedi dünya basınında
'da 'A101'e işe alınan fenomen kedi, basınının da dikkatini çekti. Marketin önünden geçenlere bulaştığı görüntüleri ile sosyal medyada fenomen olan kediyle ilgili, İngiliz basını, "İstanbul kabadayısı sadece erkeklere ve köpeklere saldırıyor. Kadınlar ve çocuklar koruması altında" ifadeleri ile kedinin görüntülerini paylaştı.

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