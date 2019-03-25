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SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin geliri Temmuz'da artacak! Memurlar ve memur emeklilerine zam oranı en az yüzde 5

SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin maaşında yapılacak artışın belli olması için ilk 6 aylık enflasyon verisi beklenirken; memurların ve memur emeklilerinin zam oranı en az yüzde 5 olacak. Toplu sözleşmede belirlenen yüzde 5 zamma, eğer bu yılın ilk 6 aylık döneminde gerçekleşen enflasyon yüzde 4'ü aşarsa fark eklenecek. Memur maaş katsayılarındaki artış, pek çok aylığı da etkileyecek. Yüzde 5'lik artışa göre Temmuz aylıklarını hesapladık. Bu tutarlar eğer enflasyon farkı olursa daha da yükselecek. İşte emeklilerin, memurların, yaşlıların, engellilerin, evde yakınına bakanların gelirindeki artış oranları...

25.03.2019 08:01 - Son Güncelleme: 25.03.2019 08:01
SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin geliri Temmuz'da artacak! Memurlar ve memur emeklilerine zam oranı en az yüzde 5

Temmuz'da milyonların geliri artacak.

SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin geliri Temmuz'da artacak! Memurlar ve memur emeklilerine zam oranı en az yüzde 5

Emeklilerin, memurların, yaşlıların, engellilerin, evde yakınına bakanların eline geçecek para en az yüzde 5 yükselecek. TAKVİM, yeni maaşları hesapladı.

SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin geliri Temmuz'da artacak! Memurlar ve memur emeklilerine zam oranı en az yüzde 5

Temmuz'da milyonların maaşı artacak. SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin maaşında yapılacak artışın belli olması için ilk 6 aylık enflasyon verisi beklenirken; memurların ve memur emeklilerinin zam oranı en az yüzde 5 olacak.

SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin geliri Temmuz'da artacak! Memurlar ve memur emeklilerine zam oranı en az yüzde 5

Toplu sözleşmede belirlenen yüzde 5 zamma, eğer bu yılın ilk 6 aylık döneminde gerçekleşen enflasyon yüzde 4'ü aşarsa fark eklenecek.

SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin geliri Temmuz'da artacak! Memurlar ve memur emeklilerine zam oranı en az yüzde 5

Memur maaş katsayılarındaki artış, pek çok aylığı da etkileyecek. Yüzde 5'lik artışa göre Temmuz aylıklarını hesapladık.

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