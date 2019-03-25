Merkez Banka sı, vadesi gelmemiş Swap satışı sınırını yüzde 10'dan yüzde 20'ye çıkardı.

Merkez Bankası Başkanı Murat Çetinkaya, gündemdeki gelişmelerle ilgili açıklama yaptı.

Çetinkaya şu mesajları verdi:



DENGELENME DEVAM EDİYOR

İktisadi faaliyet cephesinde dengelenmenin devam ettiğini söyleyebilirim. Para politikası duruşumuzu enflasyonu en kısa sürede tek haneye düşürmeye odaklı olarak şekillendiriyoruz.

TEMEL POLİTİKAMIZ REZERVLERİMİZİ GÜÇLÜ TUTMAK

Rezerv gelişmelerinin orta vadeli trendlerle takip edilmesi daha sağlıklı analizlere imkan tanır. Temel politikamız rezervlerimizi güçlü tutmak ve güçlendirmek.





Murat Çetinkaya'nın, AA muhabirinin Guvernörler Kulübü platformu, geçen hafta finansal piyasalardaki hareketlilik ve Merkez Bankası rezervlerine ilişkin sorularına verdiği yanıtlar şöyle:

SORU: "BUGÜN İSTANBUL'DA TCMB OLARAK ÖNEMLİ BİR ULUSLARARASI BİR TOPLANTIYA EV SAHİPLİĞİ YAPIYORSUNUZ. GUVERNÖRLER KULÜBÜ NASIL BİR PLATFORM? TCMB BURADA NASIL BİR ROL ÜSTLENİYOR?

Cevap: "Guvernörler Kulübü Orta Asya, Karadeniz Bölgesi ve Balkan ülkeleri merkez bankaları arasındaki ilişkileri geliştirmek ve teknik iş birliğini artırmak amacıyla 1998 yılında bankamız öncülüğünde kurulmuştur. Kulüp, merkez bankalarının küresel ve bölgesel ekonomik gelişmeleri değerlendirdiği, tecrübelerini paylaştığı ve işbirliği imkanlarını müzakere ettiği önemli bir platform. Bankamız Kulübün sekretarya hizmetlerini yürütmekte. Halihazırda 26 ülke merkez bankası Guvernörler Kulübünün üyesi."

SORU: "BUGÜNKÜ TOPLANTILARDA TEMEL GÖRÜŞME MADDELERİ NELER OLACAK? HANGİ KONULAR TARTIŞILACAK?"

Cevap: "Bugünkü toplantımıza çoğunluğu merkez bankası başkanı düzeyinde üst seviyede katılım söz konusu. Toplantıda, üye ülke Merkez Bankası Başkanları tarafından küresel ekonomik ve finansal görünüm, merkez bankaları kurumsal yönetişimine ilişkin hususlar ve merkez bankalarının politika etkinliğini artırmak için iletişimde kullanılan araçlar tartışılacak. Ayrıca, uluslararası kuruluşlardan temsilciler ve akademisyenler konuşma ve sunumları ile katkı sağlayacaklar."

"CARİ DENGEDE GÜÇLÜ BİR İYİLEŞME TRENDİ GÖZLEMLİYORUZ"

Soru: "Son olarak, geçtiğimiz hafta finansal piyasalarda bir hareketlilik gözlendi. Merkez Bankası rezervleriyle ilgili konuların da gündeme geldiğini biliyoruz. Değerlendirmelerinizi alabilir miyiz?"

Cevap: "Bugün bir basın duyurusu ile piyasalardaki gelişmelere ilişkin değerlendirmelerimizi kamuoyu ile paylaştık. Öncelikle, iktisadi faaliyet cephesinde dengelenmenin devam ettiğini söyleyebilirim. Öncü veriler, yurt içinde ilk çeyrekte ılımlı bir toparlanmaya işaret ediyor. Cari dengede de güçlü bir iyileşme trendi gözlemliyoruz. Merkez Bankası elindeki tüm araçları fiyat istikrarını sağlamak ve finansal istikrarı desteklemek için kullanmaya devam ediyor. Para politikası duruşumuzu enflasyonu en kısa sürede tek haneye düşürmeye odaklı olarak şekillendiriyoruz. Rezervlerle ilgili olarak şunu ifade etmek isterim. Temel politikamız rezervlerimizi güçlü tutmak ve güçlendirmek. Geçtiğimiz yıl finansal piyasa oynaklıklarını takiben rezervlerde bir miktar gerileme gözlenmişti. Ancak, o dönemden bu yana istikrarlı bir artış trendi söz konusu. Hedefimiz, bu trendi güçlü bir şekilde devam ettirmek. Bu konuda duruşumuz net. Brüt rezervlerle ilgili dönem dönem dalgalanmalar yaşanması olağandır. Sıra dışı bir durum söz konusu değil. Rezerv gelişmelerinin orta vadeli trendlerle takip edilmesi daha sağlıklı analizlere imkan tanır."