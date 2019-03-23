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  • 23.03.2019 09:25
  • Son Güncelleme: 23.03.2019 09:25

'da bir ilk! Kesintisiz ulaşım başladı

Boğaz Tüp Geçişi'nin ardından Gebze-Halkalı hatlarının da hizmete girmesiyle Avrupa-Asya arasında kesintisiz demir yolu ulaşımı başladı.

Marmaray'da bir ilk! Bugün başladı

-Bakü arasında yolcu taşımacılığında kullanılması planlanan ve 'ndan 21 Mart'ta 'ye giriş yapan özel yolcu treni, 'ı da kullanarak Ankara'ya geldi.

Tren, Kayseri-Sivas-Erzurum-Kars üzerinden Tiflis'e, oradan son durağı Bakü'ye ulaşacak.

Böylece Pekin'den Londra'ya kesintisiz demiryolu ulaşımının önü açılmış olacak.

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