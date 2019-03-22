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  • 22.03.2019 08:08
  • Son Güncelleme: 22.03.2019 08:58

İkinci el araçta uyuşmazlığı çözüldü

İkinci el otomobil ticareti yapanların yaşadığı uyuşmazlığı sorunu Başkan 'ın kararıyla düzeltildi. Bundan sonra ikinci el otomobil alınırken ödenen KDV oranı satılırken de geçerli olacak.

İkinci el araç alanlar dikkat! Resmen açıklandı

Hazine ve Maliye Bakanı 'ın 9. Otomotiv Kongresi'nde müjdesini verdiği ikinci el otomobil ticaretindeki katma değer vergisi () uyuşmazlığı sorununun çözümüne ilişkin düzenleme yapıldı.

Mal ve Hizmetlere Uygulanacak Katma Değer Vergisi Oranlarının Tespitine İlişkin Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Cumhurbaşkanı Kararı, 'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Buna göre, ikinci el motorlu kara taşıtları ticareti yapan mükelleflerce satın alınan araçlarda uygulanan KDV oranı, araç satılırken de geçerli olacak.

Bakan Albayrak, dün 9. Otomotiv Kongresi'nde yaptığı açıklamada, konuya ilişkin düzenlemenin Cumhurbaşkanı tarafından imzalandığını ve KDV uyuşmazlığı sorununun çözüldüğünü ifade etmişti.

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