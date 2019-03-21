Bakan Albayrak paylaşımında, "Finansal piyasalardaki güçlü dengelenme performansı ile birlikte konut kredi faizlerinde düşüş trendi devam ediyor." ifadelerine yer verdi.
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak: Konut faizlerinde düşüş devam ediyor
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Twitter hesabı üzerinden konut faizlerindeki düşüşe ilişkin bir video yayınladı.
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