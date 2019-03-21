Bugünkü
Takvim
  • Ekonomi
  • 22.03.2019 03:19
  • Son Güncelleme: 22.03.2019 03:40

: Konut faizlerinde düşüş devam ediyor

, Twitter hesabı üzerinden konut faizlerindeki düşüşe ilişkin bir video yayınladı.


Bakan Albayrak paylaşımında, "Finansal piyasalardaki güçlü dengelenme performansı ile birlikte konut kredi faizlerinde düşüş trendi devam ediyor." ifadelerine yer verdi.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

HaberlerEkonomi HaberleriHazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak: Konut faizlerinde düşüş devam ediyor
Diğer Ekonomi Haberleri Tüm ekonomi haberleri
Tüm Ekonomi Haberleri