Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla bazı KDV ve ÖTV indirimlerinin devamına karar verildi. Resmi Gazete'de yayımlanan vergi indirimlerine göre motosiklet, konut, tapu harcı, ticari araç ve mobilyalarda vergi indirimlerinde süre uzatımına gidildi. Tapu harçlarında yüzde 3'lük oran 31/12/2019 tarihine kadar devam edecek. İşte son dakika KDV ve ÖTV indirim oranları sayfamızda. Özel Tüketim Vergisi (ÖTV), belirli mal veya ürünler üzerinden maktu veya oransal olarak alınan bir harcama vergisidir. İlk olarak Avrupa Birliği ile uyum çerçevesinde yapılan kanun değişiklikleriyle gündeme gelmiş ve yine aynı amaçla 2002 yılında 4760 sayılı kanun ile kabul edilmiştir.

İşte yayımlanan Cumhurbaşkanı kararı:

HANGİ ÜRÜNLER DE KDV VE ÖTV İNDİRİMİ UYGULANACAK

Vergisiz fiyatı 70 bin liranın altında olan otomobillerde ÖTV oranı yüzde 45'ten yüzde 30'a, fiyatı 70 bin ile 120 bin arası olan araçlarda yüzde 50'den yüzde 35'e düştü. Otomobillerdeki ÖTV indirimi 30/06/2019 tarihine kadar uzatıldı.

Ticari araçlarda KDV oranı yüzde 1 olarak 30/06/2019 tarihine kadar sürecek.

Motosikletlerdeki 250 cc ve altında bulunanlar için ÖTV'nin sıfırlanması 30/06/2019 tarihine kadar sürecek.

Konutta KDV'nin yüzde 8 olarak uygulanması da 31/12/2019'a kadar devam edecek.

Evlenecekleri ve evini yenileyecekleri sevindiren bir diğer gelişme de mobilya tarafında yaşandı. Mobilyada yüzde 8 KDV, beyaz eşyada yüzde 0 ÖTV 30/06/2019 tarihine kadar uzatıldı.

Kararlar 1 Nisan 2019 tarihi itibariyle yürürlüğe girecek.

BEYAZ EŞYA FİYATLARI

ÖTV vergi indirimiyle düzenlemenin buzdolabı, çamaşır makinesi, bulaşık makinesi ve fırın başta olmak üzere beyaz eşya fiyatlarını da aşağı çekmesi bekleniyor. ÖTV'nin sıfırlanması, beyaz eşyada 2 bin TL'lik bir ürünün fiyatında 134 TL'lik, 3 bin TL'lik üründe 201 TL'lik, 4 bin TL'lik bir üründe 268 TL'lik, 5 bin TL'lik bir üründe 335 TL'lik ve 6 bin TL'lik bir üründe ise 402 TL'lik bir avantaj sağlayacak.

Bakan Albayrak'ın 6 kalemde açıkladığı KDV ve ÖTV indirimleri şöyle açıklamıştı

* Ticari araçlarda KDV oranlarını yüzde 18'den yüzde 1'e indirildi.

* Mobilya sektöründe KDV oranını yüzde 18'den 8'e indirildi.

* Beyaz eşya sektöründe ÖTV oranlarını yıl sonuna kadar sıfıra indirildi.

* 1600 cc altı motorlu araçlarda var olan ÖTV uygulamasında 15'er puanlık indirime gidildi

* Tapu harçlarının yüzde 4'ten 3'e indirilmesini yıl sonuna kadar devam ettirilecek.

* Konut satışlarında KDV oranını yüzde 18'den 8'e indirim uygulamasına yıl sonuna kadar devam edilecek.

İşte KDV ve ÖTV indirimleri

* Yıl sonuna kadar altı başlıkta KDV ve ÖTV indirimlerini devreye alıyoruz.

* Konut satışlarında KDV oranlarında yüzde 18'den 8'e indirim uygulaması devam edecek. 31 Ekim'de bitiyordu, 1 Kasım itibariyle yıl sonuna kadar devam edecek.

* Tapu harçlarının yüzde 4'den 3'e indirilmesi de yıl sonuna kadar devam edecek.

* Mobilyada KDV yüzde 18'den 8'e inecek. Yıl sonuna kadar devam edecek.

Beyaz eşyada da yıl sonuna kadar ÖTV'yi sıfıra indiriyoruz.

* 1600 CC altı motorlu araçlarda ÖTV uygulamasında 15'er puanlık indirime gidiyoruz.

* Ticari araçlarda KDV'yi yüzde 18'Den yüzde 1'e indiriyoruz.

"En kötüsünü geride bıraktık demiştim"

* Çok önemli adımlar ekonomimizin daha hızlı ilerlemesi için yıl sonuna kadar bu adımları işleyeceğiz. Bire bir ben takip ediyorum.

ÖTV hangi ürünlerde uygulanmaktadır?

Lüks ürünlerde (kürk, mücevher, lüks arabalarda gibi), İnsan sağlığına zararlı olan ürünlerde (Tekel ürünleri olan alkol, sigara gibi), Çevreye zarar veren ürünlerde (fosil atık, benzin, kömür gibi) Özel tüketim vergisini, KDV'den ayıran kısmı ise; ÖTV bir ürünün ithal edilmesinde veya ilk satışında ortaya çıkmaktadır. KDV ise malın el değiştirmesinde, ikinci el olmasında bile uygulanabilmektedir. ÖTV'yi araçlarda ise son tüketici kullanıcı olan nihai tüketici yerine üreticiler, satıcılar ödemektedir. Daha önceleri başlamış olan istihlal vergisi gibidir.

ÖTV nedir? Özel tüketim vergisi nedir?

Özel Tüketim Vergisi (ÖTV), belirli mal veya ürünler üzerinden maktu veya oransal olarak alınan bir harcama vergisidir. İlk olarak Avrupa Birliği ile uyum çerçevesinde yapılan kanun değişiklikleriyle gündeme gelmiş ve yine aynı amaçla 2002 yılında 4760 sayılı kanun ile kabul edilmiştir. Avrupa Birliği'nde bu verginin uygulanmasındaki amaç, gelir elde etmekten ziyade sosyal fayda sağlamaktır. Bu nedende ÖTV, lüks (mücevher, kürk vb.), sağlığa zararlı (alkol, sigara vb.), çevreye zararlı (benzin vb.) mallara uygulanır. ÖTV, KDV gibi aynı malın her el değiştirmesinde doğmaz. Malın ithal edilmesi veya üretilen malın ilk alıcısına teslimi nedeniyle ÖTV doğar. Motorlu taşıtlarda ise nihai tüketici adına ÖTV ödemek gerekir. Verginin mükellefi ithalatçılar ve ilk satıcılar olmaktadır. ÖTV aslında, 1950'li yıllardan başlayarak uzun yıllar uygulanan 'İstihsal Vergisi'nden başka bir şey değildir. Kanuna ek 4 ayrı tarifede yer alan ürünlerin vergilendirilmesi esastır. 1 sayılı tarife, akaryakıt ve yağ türevlerini vergiler, eski Akaryakıt Tüketim Vergisi yerine 2 sayılı tarife, taşıtları vergiler, eski Taşıt Alım Vergisi yerine 3 sayılı tarife, tütün ve alkol türevlerini vergiler, eski Ek KDV yerine 4 sayılı tarife, beyaz ve kahverengi eşyalar ve türevlerini vergiler, eski Lüks KDV yerine gelmiştir.