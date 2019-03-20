Vatandaşların büyük bir merakla beklediği e-devlet Risk Merkezi Raporu bugün e-devlet üzerinden kullanılmaya başlandı. E-devlet şifreniz ile Türkiye Bankalar Birliği Risk Merkezi Raporu Başvurusu bölümüne girerek, yeni başvuru kısmını tıklamanız gerekiyor. Açılan pencere de aldığınız kredileri ve ödemelerinizi gösteren rapora girebileceksiniz. İşte E-devlet kredi notu ücretsiz öğrenme sayfası ve E-devlet giriş kredi borç bilgileri sorgulama işlemleri.

VATANDAŞA BÜYÜK KOLAYLIK

Vatandaş, bu hizmetten ayda bir defa ücretsiz olarak yararlanabilecek. Şifresiyle girdiği e-Devlet'te Türkiye Bankalar Birliği Risk Merkezi Raporu Başvurusu bölümüne girip 'Yeni Başvuru'yu tıklayanlar aldıkları kredileri ve ödemelerini gösteren rapora ulaşabilecek.. Bu hizmet kapsamında kullanıcılar, "Kredi Limit ve Borç Bilgileri" veya "Çek Bilgileri" raporunu ayda bir defa ücretsiz alabilecek. Bu hizmetten faydalanmak isteyen kullanıcılar, e-Devlet kapısında yer alan kimlik doğrulama yöntemlerinden biri ile kimliklerini doğruladıktan sonra, "Risk Merkezi Raporu Başvurusu" hizmetini seçerek, "Kredi Limit ve Borç Bilgileri" veya "Çek Bilgileri" raporlarından birini talep edebilecek.

E-DEVLET GİRİŞ İÇİN TIKLAYINIZ

SMS İLE RAPORUN HAZIR OLDUĞUNA İLİŞKİN BİLGİ İLETİLECEK

İlgili talebin Türkiye Bankalar Birliğine iletilmesinin ardından, buraya gelen taleplerin yoğunluğuna bağlı olarak 2 saat ile bir gün arasında rapor hazırlanıp kullanıcıya SMS ile raporun hazır olduğuna ilişkin bilgi iletilecek.

Gelen SMS içerisinde, hazırlanan raporu indirmek için kullanılacak "rapor şifresi" yer alacak. Kullanıcı, SMS ile yapılan bilgilendirmenin ardından e-Devlet kapısından kimliğini doğrulayarak giriş yapıp "Risk Merkezi Raporu Başvurusu" hizmetini seçtiğinde, Türkiye Bankalar Birliğinin doğrulama ekranına yönlendirilecek, SMS ile gelen şifrenin bu ekrana girilmesinin ardından rapor görüntülenebilecek.

Banka ve finansal kuruluş detayları ile borç bilgilerinin yer aldığı raporda vatandaşlar, tüm borçlarını ve varsa ödenmemiş olan faiz borçlarını görebilecek. Ayrıca banka ve finansal kuruluşlar tarafından yasal takibe intikal ettirilmiş açık veya kapalı durumdaki borçlar da son 10 yılı kapsayacak şekilde görüntülenebilecek.

YOĞUNLUĞA GÖRE RAPOR HAZIRLANACAK

İlgili talebin Türkiye Bankalar Birliğine iletilmesinin ardından, buraya gelen taleplerin yoğunluğuna bağlı olarak 2 saat ile 1 gün arasında rapor hazırlanıp kullanıcıya SMS ile raporun hazır olduğuna ilişkin bilgi iletilecek.

Gelen SMS içerisinde, hazırlanan raporu indirmek için kullanılacak "rapor şifresi" yer alacak. Kullanıcı, SMS ile yapılan bilgilendirmenin ardından e-Devlet kapısından kimliğini doğrulayarak giriş yapıp "Risk Merkezi Raporu Başvurusu" hizmetini seçtiğinde, Türkiye Bankalar Birliği'nin doğrulama ekranına yönlendirilecek, SMS ile gelen şifrenin bu ekrana girilmesinin ardından rapor görüntülenebilecek.

Banka ve finansal kuruluş detayları ile borç bilgilerinin yer aldığı raporda vatandaşlar, tüm borçlarını ve varsa ödenmemiş olan faiz borçlarını görebilecek.

Tüm borçlar görülebilecek

Banka ve finansal kuruluş detayları ile borç bilgilerinin yer aldığı raporda vatandaşlar, tüm borçlarını ve varsa ödenmemiş olan faiz borçlarını görebilecek. Ayrıca banka ve finansal kuruluşlar tarafından yasal takibe intikal ettirilmiş açık veya kapalı durumdaki borçlar da son 10 yılı kapsayacak şekilde görüntülenebilecek.

KREDİ NOTU NEDİR?

Tüm finansal geçmişinizin ortak bir kuruluşta (ülkemizde KKB) toplanarak analiz edilmesi sonucunda oluşan puanlama sistemine, "Kredi Notu" denir. Elde edilen bu puanlama kuruluşa üye olan firmalara veya bireysel müşterilere belirli bir ücret karşılığında verilir. Ülkemizde bazı finansal kuruluşlar kendi puanlama sistemini geliştirmiş olsalar dahi müşterileri hakkında tüm verilere ulaşamadıkları için KKB'ye bir yerde üye olmak zorundalar. Öte yandan diğer ülkelerde de ülkemizdekine benzer kredi notu sistemleri mevcut. Hatta sadece bireysel müşteriler değil, büyük şirketlere ve devletlere dahi not veren uluslararası kuruluşlar da var. Kredi notunuza göre bankalar öncelikle olası risk durumunuzu çıkartmaktadır. Çıkartılan risk durumuza göre bankaların çoğunluğu finansal taleplerinizin değerlendirmeye alınıp alınmaması konusunda karar veren sistemler kurar. Bu kurulan otomatik sistemler sayesinde bankalar kredi vermeyecekleri kişileri hiç değerlendirmeye almaz ve bu sayede zaman ve personelden tasarruf etmiş olurlar.

KREDİ NOTU NASIL BELİRLENİR?

Kredi notu, bankalarla olan ilişkinizin analizi sonucunda belirleniyor. Kredi kartlarınızın ve daha önce kullandığınız kredilerin ödemeleri, gelir gider durumunuz, şimdiye kadarki kredi başvurularınız, kredi kullanma yoğunluğunuz gibi etkenler kredi karnenizi oluşturuyor.

1 ile 1900 arasında puan aralığı olan kredi notu, en riskli, orta riskli, az riskli, iyi ve çok iyi olarak sınıflandırılıyor. Kredi notu 900'ün altında olduğunda bankalar kredi vermeye pek yanaşmıyor. Kredi almak için genel olarak ideal not 1200 ve üstü olarak görülüyor. 1500'ün üzeri ise rahat kredi kullanıyor.

KREDİ NOTU NASIL YÜKSELTİLİR?

Kullandığınız kredileri düzenli ödemek, kredi kartlarınızı mümkün olduğunca asgari üzeri ödemek, çok kısa aralıklarla krediye başvurmamak, gelir ve harcamalarınızın orantılı olması kredi notunuzun yüksek olmasını sağlıyor.

KARA LİSTEDE OLMAK NE ANLAMA GELİYOR?

Ödemelerinizi geç yaptığınız için kredi notunuzun düşük olması, kara listeye gireceğiniz anlamına gelmiyor. Kara listede olmak, yasal takibe düşmüşsünüz demek. Kullanmış olduğunuz kredi kartları, krediler, kredili mevduat hesabından kullandığınız kredi veya kefil olduğunuz bir kredi ödemelerini 90 gün geciktirmeniz durumunda hakkınızda yasal takip başlar ve TBB Risk Merkezi ve Kredi Kayıt Bürosu tarafından kara listeye alınırsınız.

e-Devletten nasıl öğreneceksiniz

Bu hizmetten faydalanmak isteyen kullanıcılar, e-Devlet kapısında yer alan kimlik doğrulama yöntemlerinden biri ile kimliklerini doğruladıktan sonra, "Risk Merkezi Raporu Başvurusu" hizmetini seçerek, "Kredi Limit ve Borç Bilgileri" veya "Çek Bilgileri" raporlarından birini talep edebilecek. İlgili talebin Türkiye Bankalar Birliğine iletilmesinin ardından, buraya gelen taleplerin yoğunluğuna bağlı olarak 2 saat ile bir gün arasında rapor hazırlanıp kullanıcıya SMS ile raporun hazır olduğuna ilişkin bilgi iletilecek.

E-devlet sistemine nasıl girilir?

Sisteme giriş yapabilmek için izlenmesi gereken adımlar şu şekildedir: Turkiye.gov.tr internet adresinin üst köşesinde sisteme giriş seçeneği bulunuyor. Bu kısma tıklandığında giriş seçenekleri ile karşılaşılır. Giriş için e-Devlet şifresi, internet bankacılığı, T.C. kimlik kartı, e-imza ya da mobil imza seçeneklerinden biri tercih edilebilir. Giriş sırasında sistem tarafından, güvenlik kodu girilmesini de talep eder.

E-devlet şifresi nasıl alınır?

E-devlet şifresinin herhangi bir PTT şubesinden temin edilmesi mümkündür. T.C. kimlik numarasının yazılı olduğu fotoğraflı bir kimlik belgesi ibraz edilerek alınan şifre kişiye kapalı bir zarfın içerisinde teslim edilir. Sisteme ilk girişin ardından kapalı zarfın içerisinde verilmiş olan bu şifrenin değiştirilmesi istenir. Şifrenin unutulması durumunda şifre yenileme işlemi yapabilir. Şifre yenileme işlemini yapabilmek için önceden sisteme cep telefonu bilgisinin kaydedilmiş olması gerekmektedir. Sisteme bir cep telefonu kaydedilmiş ise yine bir PTT merkezine giderek aynı şekilde e-devlet şifresinin talep edilmesi gerekir.

e-devlet Şifremi Unuttum

e-devlet şifresini unutmuş olan vatandaşımızın yapacağı öncelikli iş bulunduğu şehirdeki herhangibi bir PTT şubesine başvurmak olacaktır. Orada bulunan veznedara e-devlet şifremi unuttum diyerek bulunduğunuz durumu anlatmalısınız. Şifreyi ilk aldığınızda ödediğiniz 2 TL ücreti şifreyi unuttuğunuz zaman 4 TL olarak ücretlendirilecektir. Ücret ödendikten sonra yeni şifreniz kimliğinize tanımlanacaktır. Sürekli olarak aynı durumla karşılaşmamak için şifrenizi not etmenizi tavsiye ederiz. Şifre unutma işlemi ücreti 10 TL'ye kadar yükselebilmektedir