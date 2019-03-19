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  • 20.03.2019 03:46
  • Son Güncelleme: 20.03.2019 03:54

'da test edilen Yerli İHA 'a tam not!

’nın ’den aldığı ‘ ’, ülkedeki ilk test uçuşunu başarıyla gerçekleştirdi.

Yerli İHA Bayraktar Ukrayna'da test edildi

Devlet Askeri Portalı'ndan yapılan açıklamaya göre, Baykar tarafından üretilen , test uçuşunu Hmelnitskiy ve Jitomirskiy bölgeleri arasında gerçekleştirdi ve askeri personelden tam not aldı. Ukrayna hükümeti ile arasında Ocak ayında Türkiye'den TB2 İHA alımına ilişkin anlaşma imzalanmıştı.

Öte yandan Ukrayna Devlet Başkanı geçtiğimiz günlerde yaptığı bir açıklamada, Ukrayna'da Türkiye ile ortak insansız hava aracı üretileceğini ve bu üretimin Zaporoji şehrinde olacağını duyurmuştu.

Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından operasyonel olarak kullanılmakta ola Bayraktar İHA Sistemi, 24 bin feet operasyonel uçuş irtifası, 24 saat uçuş süresi, 150 kilometre haberleşme menzili, 70 knot seyir hızına sahip.



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