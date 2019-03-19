THY, İstanbul Havalimanına gerçekleştireceği Büyük Taşınma öncesinde azimle gelen bir zaferi konu eden yeni reklam filmini yayınladı. İzleyenleri Türkiye'nin ilk görme engelli dağcısı ve milli atleti Necdet Turhan'ın zirveye tırmanış hikâyesiyle buluşturan film için Sesli Betimleme Derneğinden danışmanlık alınarak filmin tüm engellilere hitap eden bir versiyonu da hazırlandı. Filmin görme engelliler için sesli betimleme, işitme engelliler içinse işaret dili eklenen bu özel versiyonu ulusal TV kanallarının yanı sıra Türk Hava Yollarının resmi sosyal medya hesaplarında yer aldı.





BAYRAĞIMIZI GURURLA TAŞIYORUZ

Projeye ilişkin Türk Hava Yolları Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı, M. İlker Aycı, "Dünyanın en çok ülkesine uçan havayolu olarak ulaştığımız her zirveye ve uçtuğumuz her destinasyona bayrağımızı gururla taşıyoruz. Filmimiz, bizim gibi bu bayrağı gururla taşıyan milli atletimiz Necdet Turhan'ın engelleri aşarak bayrağımızı zirveye dikme hikâyesini anlatıyor. İstanbul Havalimanına gerçekleştireceğimiz Büyük Taşınma ile Türk Hava Yolları da dünya havacılığının zirvesine ulaşmak için hiçbir engel tanımadan azim ve kararlılıkla ilerlemeye devam edecek." dedi.

BEŞ ÖNEMLİ TIRMANIŞ GERÇEKLEŞTİRDİ

"Beş Kıtada Beş Maraton Beş Zirve" projesiyle 2002 2017 yılları arasında dünyanın beş kıtasında, beş önemli maratona katılım gösteren Turhan, aynı zamanda beş önemli tırmanış da gerçekleştirdi. Necdet Turhan filmle ilgili; "Türk Hava Yollarının projesi bana iletildiğinde çok büyük bir heyecan duydum. Milli Bayrak Taşıyıcı havayolumuz ile aynı bayrağı zirvelere taşımak için tırmanmak ve aynı projede yer almaktan dolayı gururluyum. " diye konuştu.





PROFESYONEL DAĞCI HİKAYEYİ ÇEKTİ

Zirve hikâyesini National Geographic fotoğrafçısı, Sundance Ödüllü Yönetmen ve profesyonel dağcı Renan Öztürk çekti. Öztürk, Türk Hava Yolları ile harika deneyimlerim oldu ve Türkiye'deki ilk reklam filmimi de onlarla birlikte gerçekleştirme fırsatı buldum. Türk Hava Yolları'nın marka hikâyesini anlatışı beni çok etkiledi, ortaya çıkardığımız bu filmi ülkemizle paylaşmamız beni çok gururlandırıyor. şeklinde konuştu.





ÇEKİMLER 4 GÜN SÜRDÜ

Gece çekimleriyle başlayan film, görme engelli dağcı Necdet Turhan'ın yaklaşık 4 bin 810 metre yüksekliğindeki Mont Blanc dağının zirvesine doğru tırmanış görüntüleriyle devam ediyor. Film, Turhan'ın Türk bayrağını zirvede dalgalandırması ve Türk Hava Yolları uçağı siluetinin gözlüğüne yansıması esnasında "bu bayrağı zirveye taşımak için hiçbir engel tanımayanlar birbirlerini nerede olsa tanırlar" cümlesi ile son buluyor. Dört gün boyunca toplam 40 saat süren çekimlerde Necdet Turhan'a dokuz kişilik bir ekip eşlik etti. Çekim esnasında meydana gelen fırtına, sıra dışı görüntülerin alınmasına olanak sağladı. Renan Öztürk başta olmak üzere tamamı profesyonel dağcılardan oluşan çekim ekibi, helikopter ve drone çekimlerinde gün doğumunu yakalayabilmek için gayret sarf etti.





GECE ÇEKİMLERİ İÇİN 4 BİN 400 METREDE KONAKLANDI

Tüm çekim ekipmanları ile fırtınalı hava şartları ve basınç altında gerçekleştirilen gece çekimleri için 4 bin 500 metrede konaklandı. Filmin gerçek bir zirve sahnesiyle bitebilmesi için daha küçük bir grup dağın 4 bin 800 metredeki en yüksek noktasına giderek çekimler tamamladı. Yönetmen ve görüntü yönetmenliğini Renan Öztürk'ün üstlendiği filmde yine dünya çapında bilinen dağcı ve fotoğrafçı Jonathan Griffith yardımcı görüntü yönetmeni olarak yer aldı. Tamamı gerçek görüntülerden oluşan filmin çekimlerinde stüdyo, dekor ve profesyonel oyuncu kullanılmadı.