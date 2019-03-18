Tam kapasite hazırlığı

İlk fazının açılışı 29 Ekim'de yapılan, tüm fazları tamamlandığında dünyanın en büyük havalimanı olacak İstanbul Havalimanı, önümüzdeki ay tam kapasiteye geçecek. Şu anda THY'nin toplamda 23 iç ve dış hat tarifeli seferlerine ev sahipliği yapan havalimanına tam taşınma gerçekleştiğinde 300'den fazla destinasyona uçuş icra edilecek. Havalimanına ulaşım için çok sayıda alternatif var. Havaist, tam kapasiteye ulaşılması nedeniyle hat sayısını 18'e, bu hatlarda çalışacak otobüs sayısını ise 150'ye çıkaracak.