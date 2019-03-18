18 Mart altın fiyatları vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Yaz ayına yaklaşırken düğün ve evlilik sezonunun yaklaşmasıyla birlikte altın fiyatları daha da önem kazandı. çeyrek altın ve gram altın fiyatları haftayı biraz olsun yükseliş ile tamamladı. İşte Kapalıçarşı'da serbest piyasada 22-24 ayar altın fiyatları... Geniş bir kullanım alanına ve öneme sahip olan altın, ülke ekonomilerinin gücü hakkında da bilgi verir. Çeyrek altın ne kadar? sorularının cevabını araştırıyor. Hafta sonu, gram altın 228 lira, çeyrek altın ise 375 lira seviyesinden alıcı buluyordu. Peki 18 Mart Pazartesi günü altın fiyatlarında son durum ne? İşte güncel rakamlar…

ALTIN FİYATLARI 18 MART

Güncel altın fiyatları;

Gram altın: 227 Lira

Çeyrek altın: 374 Lira

Tam altın: 1492 Lira

Yarım altın: 748 Lira

Cumhuriyet altını: 1532 liradan alıcı buluyor

ALTININ KİLOGRAM FİYATI HAFTAYI NASIL KAPATTI?

Altın piyasasında, en düşük 229 bin 150 lira, en yüksek 229 bin 348 lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,55 artışla 229 bin 250 liradan tamamladı.

KMKTP'de, altında gerçekleşen toplam işlem hacmi 118 milyon 166 bin 523,07 lira, işlem miktarı ise 516,34 kilogram oldu. Tüm metallerdeki toplam işlem hacmi ise 120 milyon 742 bin 400,59 lira oldu.

Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar Vakıf Katılım Bankası, Troy Kıymetli Madenler, Nadir Döviz ve Kıymetli Maden, Rona Döviz ve Kıymetli Maden ve Kuveyt Türk Katılım Bankası şeklinde sıralandı

ALTIN NEDİR?

Göz alıcı, sarı ve parlak metal desek, hepimizin aklına altın gelir. Zaten tanımı da bu şekilde yapılmaktadır. Genelde zenginliği ifade eden altın, sanayide de birçok alanda kullanılmaktadır. Belki aklınızda hemen düğünler veya büyük annelerimizin yastık altında sakladığı çil çil altınlar canlanıyor olabilir. Ama bunlar sadece gözümüzle gördüğümüz olaylardır. Oysaki uçakların camlarından, astronotların kıyafetlerine kadar birçok alanda altın kullanılmaktadır.

Geniş bir kullanım alanına ve öneme sahip olan altın, ülke ekonomilerinin gücü hakkında da bilgi verir. Finansal sistem içerisinde olmazsa olmazlar arasında yer alan altın, merkez bankalarının gözbebeğidir ve uyguladıkları politikaların gücünün bir kısmı sahip oldukları rezervlerden gelmektedir. Bir yatırımcı için de güvenilir bir limandır. Kısaca altın birçok alanda kullanılmaktadır ve vazgeçilemez bir metaldir.

Altın; parlak sarı renkli, yumuşak, paslanmayan, kolayca tepkimeye girmeyen ve doğada serbest halde bulunan bir elementtir. Yumuşak olması sebebiyle kolayca şekillendirilebilir ve bu özelliği, tarih boyunca farklı şekillerde kullanılmasına neden olmuştur. Günümüzde ise altın, kullanım alanı oldukça geniş olan değerli metaller arasında yer almaktadır.