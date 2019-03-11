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  • 12.03.2019 00:29
  • Son Güncelleme: 12.03.2019 00:30

, Üsküdar'da  hemşehrileriyle buluştu

Üsküdar'da bir dizi program gerçekleştirdi. Bakan Albayrak, "’un en yakından şahitlerinden Üsküdar, ’ta emaneti o gece sokakta yanında olanlara teslim edecektir." dedi.

Bakan Albayrak Üsküdarlılar ile bir araya geldi

Üsküdar'da bir dizi program gerçekleştirdi. Bakan Albayrak programlarına ilişkin sosyal medya üzerinden paylaşımda bulundu.

Bakan Albayrak, "Bu akşam 'nin güzel hizmetlerinden biri olan ve vatandaşlarımızın hizmetine tahsisli Valide Sultan Gemisi'nde gençlerimizle buluştuk. Eşsiz manzarasında gelecek tasavvurumuzu konuştuk." ifadesini kullandı.

Albayrak, "Geceyi Üsküdar'daki Karadenizli hemşehrilerimizle gerçekleştirdiğimiz hoş bir sohbetle tamamladık. 'un en yakından şahitlerinden Üsküdar, 'ta emaneti o gece sokakta yanında olanlara teslim edecektir." dedi.

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