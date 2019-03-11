Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak Üsküdar'da bir dizi program gerçekleştirdi. Bakan Albayrak programlarına ilişkin sosyal medya üzerinden paylaşımda bulundu.

Bakan Albayrak, "Bu akşam Üsküdar Belediyesi'nin güzel hizmetlerinden biri olan ve vatandaşlarımızın hizmetine tahsisli Valide Sultan Gemisi'nde gençlerimizle buluştuk. Eşsiz İstanbul manzarasında gelecek tasavvurumuzu konuştuk." ifadesini kullandı.

Albayrak, "Geceyi Üsküdar'daki Karadenizli hemşehrilerimizle gerçekleştirdiğimiz hoş bir sohbetle tamamladık. 15 Temmuz'un en yakından şahitlerinden Üsküdar, 31 Mart'ta emaneti o gece sokakta yanında olanlara teslim edecektir." dedi.