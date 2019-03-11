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  • Son Güncelleme: 11.03.2019 19:48

Bakan Albayrak 'da esnaf ve vatandaşlarla bir araya geldi! "Gece gündüz demeden çalışmaya devam edeceğiz"

Hazine ve Maliye Bakanı , 'da esnaf ve vatandaşlarla bir araya geldi. Bakan Albayrak sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Bu aziz milletin huzur ve refahı için gece gündüz demeden çalışmaya devam edeceğiz" dedi.

Bakan Albayrak'tan Üsküdar'da esnaf ve halka ziyaret

Hazine ve Maliye Bakanı , 'da esnaf ziyaretinde bulundu.

Bakan Albayrak, Üsküdar'da Bulgurlu Caddesi ve Ünalan Mahallesi'ndeki esnafı ziyaret etti. Ziyarete Albayrak'ın yanı sıra AK Parti Üsküdar Belediye Başkan Adayı Hilmi Türkmen de katıldı.

Sokaktaki vatandaşlarla sohbet eden Bakan Albayrak, kendisine yoğun ilgi gösteren vatandaşlarla fotoğraf çekildi. Somalili bir gencin Bakan Albayrak'la fotoğraf çekilmek etmesi de dikkati çekti.

Bakan Albayrak, ayrıca ziyaret esnasında karşılaştığı çocuklara çeşitli oyuncaklar hediye etti. Albayrak'ın esnaf ziyareti sırasında yaşlı bir vatandaş da hayır duasında bulundu.

Vatandaşlarla yakından ilgilenerek taleplerini dinleyen Bakan Albayrak, daha sonra Üsküdar Valide Sultan Gemisi'nde gençlerle bir araya geldi.



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