Altın fiyatları Avrupa Komisyonu'nun Brexit anlaşmasında değişiklikler yapılmasını kabul etmesinin ardından doların zayıflamasıyla yükseldi ancak riskli varlıklara yönelik iştahın artmasıyla kazanımları sınırlandı. Spot altının ons fiyatı yüzde 0.2 artışla 1,296.08 dolara yükseldi. Gram altın, çeyrek altın ve tam altın fiyatları bugün ne kadar oldu? İşte 12 Mart güncel altın fiyatları...

ALTIN FİYATLARI NE KADAR OLDU?

GRAM ALTIN FİYATI

226,62

226,81

ÇEYREK ALTIN FİYATI

362,59

370,84

YARIM ALTIN FİYATI

722,92

741,68