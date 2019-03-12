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  • 12.03.2019 09:15
  • Son Güncelleme: 12.03.2019 09:15

son dakika! 12 Mart Salı gram altın, çeyrek altın, tam oldu?

son günlerdeki yükseliş trendini bozarak düşüşe geçti. Dün kapanışta altının gram fiyatı günü 0,79 azalışla 226,20 liradan tamamlamıştı. yatırımcılar tarafından merak ediliyor. Peki, bugün gram altın, çeyrek altın ve tam oldu? İşte 12 Mart güncel altın fiyatları...

Altın fiyatları ne kadar oldu?

Altın fiyatları Avrupa Komisyonu'nun Brexit anlaşmasında değişiklikler yapılmasını kabul etmesinin ardından doların zayıflamasıyla yükseldi ancak riskli varlıklara yönelik iştahın artmasıyla kazanımları sınırlandı. Spot altının ons fiyatı yüzde 0.2 artışla 1,296.08 dolara yükseldi. Gram altın, çeyrek altın ve tam altın fiyatları bugün ne kadar oldu? İşte 12 Mart güncel altın fiyatları...

ALTIN FİYATLARI NE KADAR OLDU?

GRAM ALTIN FİYATI
226,62
226,81

ÇEYREK ALTIN FİYATI
362,59
370,84

YARIM ALTIN FİYATI
722,92
741,68

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