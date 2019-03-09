Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Türkiye'nin son 16 yıldaki başarı hikayesine kadınların çok değerli katkılar sunduğunu belirtti. Türkiye İş Kadınları Derneği (TİKAD) ve Borsa İstanbul işbirliğiyle Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla düzenlenen 'Borsa İstanbul'da Gong Kadın-Erkek Eşitliği İçin Çalıyor' programına katılan Albayrak, "Ülkemizin cesur, özgüvenli ve girişimci kadınları, zihinlerimizdeki kalıpların ve peşin yargıların aksine engel tanımadan üretime katılıyorlar ve katma değer üretiyorlar. Gelecek nesillere, çocuklarımıza miras olarak bırakma hayali kurduğumuz geleceğin Türkiye'sine, kadınıyla, erkeğiyle 82 milyon, hep bir arada sırt sırta omuz omuza vererek ulaşabiliriz" ifadesini kullandı.







KADINSIZ DENKLEM OLMAZ

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, "Dünya nüfusunun yarısını oluşturan kadınların olmadığı bir denklem, doğru bir denklem değildir. İyi bir gelecek hedefliyorsak bunu kadın ve erkek birlikte inşa etmek durumundayız. Bu gerçekten hareketle 2023 yılına kadar ülkemizde kadınların işgücüne katılım hedefi yüzde 41'dir. Bu hedefin tutturulmasında ise hepimize görevler düşmektedir" dedi. Kadınların hayatın her alanında kendi kimliğini, özgün duruşunu muhafaza ederek, var olduğunun altını çizen Erdoğan, şöyle devam etti: "Kadınların muazzam bir dönüştürücü gücü var. Bu güç ortaya çıktıkça, etrafımızdaki her şeyin başkalaştığını görüyoruz. Kamusal alanda, çalışma hayatında ve siyasette kadının daha çok rol almasıyla çatışmacı dil, uzlaşmacı bir tavra dönüşüyor."







