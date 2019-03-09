Son Dakika Haberi: 2019 yılı Mart ayı kira artış oranları milyonlarca kiracı tarafından her ay heyecanla bekleniyor. Ev sahipleri de aynı şekilde kira artış oranlarını takip ediyor. Mart ayında Tüketici fiyat endeksi (TÜFE) aylık yüzde 0,16 arttı. Yurt içi üretici fiyat endeksi aylık yüzde 0,09 arttı. Bu arada Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Şubat ayı enflasyon rakamlarını açıkladı. Açıklanan verilere göre Şubat ayında Tüketici Fiyat Endeksi yüzde 0,16 artış gösterdi. Enflasyon bir önceki yılın Aralık ayına göre %1,23, bir önceki yılın aynı ayına göre %19,67 ve on iki aylık ortalamalara göre %17,93 artış gerçekleşti.

2019 MART KİRA ARTIŞ ORANI NE KADAR?

2019 Mart ayı kira artış oranı belli oldu. Buna göre konut ya da iş yeri kira sözleşmesinin ne kadar zam yapılacağı açıklandı. Tüketici fiyat endeksi (TÜFE) aylık yüzde 0,16 arttı. Yurt içi üretici fiyat endeksi aylık yüzde 0,09 arttı.

TÜFE'de (2003=100) 2019 yılı Şubat ayında bir önceki aya göre yüzde 0,16, bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 1,23, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 19,67 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 17,93 artış gerçekleşti.

Yurt içi üretici fiyat endeksi (Yİ-ÜFE), 2019 yılı Şubat ayında bir önceki aya göre %0,09, bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 0,55, bir önceki yılın aynı ayına göre %29,59 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 29,97 artış gösterdi.

Buna göre mal sahipleri kiracısına yüzde 17.93 oranında zam yapacak.

Hesaplama örneği

Mevcut kira bedeli: 1000 lira

Zam oranı: yüzde 17,93

Zam bedeli: 179 lira

Zamlı kira bedeli: 1.179 lira

ŞUBAT AYI KİRA ARTIŞ ORANI NE KADARDI?

Tüketici fiyat endeksi (TÜFE) aylık yüzde 1.06 arttı. Yurt içi üretici fiyat endeksi aylık yüzde 0.45 arttı.

TÜFE'de (2003=100) 2019 yılı Ocak ayında bir önceki aya göre yüzde 1,06, bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 1,06, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 20,35 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 17,16 artış gerçekleşti.

Yurt içi üretici fiyat endeksi (Yİ-ÜFE), 2019 yılı Ocak ayında bir önceki aya göre yüzde 0,45, bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 0,45, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 32,93 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 28,70 artış gösterdi.

Buna göre mal sahipleri kiracısına yüzde 17.16 oranında zam yapacak.

KİRA ZAMMI HESAPLAMA ÖRNEĞİ

Mevcut kira bedeli: 1000 lira

Zam oranı: yüzde 17,16

Zam bedeli: 171 lira

Zamlı kira bedeli: 1.171 lira

Konut Kirası: 1.000 Lira

TÜİK TÜFE Şubat 2019 Kira Artış Oranı: % 17,16

Şubat Ayı Kira Artış Oranı Tutarı: 171,60 Lira

Şubat Ayı Kira Artış Oranı Dahil Yeni Zamlı Kira Tutarı: 1.171,60 Lira

AYLARA GÖRE KİRA ARTIŞ ORANI

2018 Ocak Kira Artış Zam Oranı % 15,82

2018 Şubat Kira Artış Zam Oranı % 15,66

2018 Mart Kira Artış Zam Oranı % 15,50

2018 Nisan Kira Artış Zam Oranı % 15,35

2018 Mayıs Kira Artış Zam Oranı % 15,36

2018 Haziran Kira Artış Zam Oranı % 15,80

2018 Temmuz Kira Artış Zam Oranı % 16,57

2018 Ağustos Kira Artış Zam Oranı % 17,41

2018 Eylül Kira Artış Zam Oranı % 18,75

2018 Ekim Kira Artış Zam Oranı % 21,36

2018 Kasım Kira Artış Zam Oranı % 23,73

2018 Aralık Kira Artış Zam Oranı % 25,52

2019 Ocak Kira Artış Zam Oranı % 27,01

2019 Şubat Kira Artış Zam Oranı % 17.16

2019 Mart Kira Artış Zam Oranı % 17.93

KİRA ZAMMI NASIL HESAPLANIR?

Yeni Ekonomi Programı'nda yer alan tedbirlerden biri gayrimenkulde kira artış oranını doğrudan etkiliyor. Ev sahipleri artık zamları üretici fiyatından değil, tüketici fiyatından yapabilecek. Program'ın 'Enflasyon' bölümünün 'Politika ve Tedbirler' başlığı altında, "Kira artış oranına dair üst sınır, döviz kuru ve emtia fiyatlarındaki gelişmelere duyarlılığı yüksek olan üretici fiyatları yerine tüketici fiyatlarına göre belirlenecektir" maddesi yer alıyor. Normal şartlarda 12 aylık ortalama Yurt İçi Üretici Fiyatı (Yİ-ÜFE) artış oranı ile belirlenen kira zammı üst rakamı yeni düzenleme yapılması ile birlikte TÜFE ile belirlenecek. Ağustos ayında 12 aylık ÜFE gerçekleşmesi yüzde 18,78, TÜFE gerçekleşmesi ise yüzde 12,61 olarak kaydedilmişti. Bu da oturduğu ev için bin lira kira ödeyen tüketicinin, zam zamanının ağustosa denk gelmesi durumunda eylülde 188 lira zamlı ödeme yapacağı anlamına geliyor. Şayet TÜFE oranından zam yapılsaydı bu rakam 126 lira olacaktı.

ŞUBAT AYI ENFLASYON RAKAMLARI GEÇEN HAFTA AÇIKLANDI

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Şubat ayı enflasyon rakamlarını açıkladı. Açıklanan verilere göre Şubat ayında Tüketici Fiyat Endeksi yüzde 0,16 artış gösterdi. Enflasyon bir önceki yılın Aralık ayına göre %1,23, bir önceki yılın aynı ayına göre %19,67 ve on iki aylık ortalamalara göre %17,93 artış gerçekleşti.

Aylık en yüksek artış %2,48 ile sağlık grubunda oldu. Ana harcama grupları itibariyle 2019 yılı Şubat ayında endekste yer alan gruplardan, eğitimde %1,64, gıda ve alkolsüz içeceklerde %0,90, lokanta ve otellerde %0,87 ve ulaştırmada %0,71 artış gerçekleşti.

Aylık en fazla düşüş gösteren grup %4,81 ile giyim ve ayakkabı oldu

Ana harcama grupları itibariyle 2019 yılı Şubat ayında endekste yer alan gruplardan çeşitli mal ve hizmetlerde %0,39, eğlence ve kültürde %0,37 ve haberleşmede %0,34 düşüş gerçekleşti.

Yıllık en fazla artış %29,25 ile gıda ve alkolsüz içecekler grubunda gerçekleşti

TÜFE'de, bir önceki yılın aynı ayına göre çeşitli mal ve hizmetler %28,08, ev eşyası %27,59, eğlence ve kültür %20,43 ve lokanta ve oteller %19,79 ile artışın yüksek olduğu diğer ana harcama gruplarıdır.

Özel kapsamlı TÜFE göstergesi (B) aylık %0,15 düştü

İşlenmemiş gıda ürünleri, enerji, alkollü içkiler ve tütün ile altın hariç TÜFE'de 2019 yılı Şubat ayında bir önceki aya göre %0,15 düşüş, bir önceki yılın Aralık ayına göre %0,04, bir önceki yılın aynı ayına göre %18,48 ve on iki aylık ortalamalara göre %17,70 artış gerçekleşti.