Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, akıllı dijital teknolojileri geliştiren KOBİ'lere, uygulama ve ticarileştirme desteği vereceklerini belirterek, "Proje çağrısının bütçesini ilk aşamada 250 milyon lira olarak belirledik" dedi.







Teknoloji geliştiricisi KOBİ'lere yönelik çağrı kapsamında işletme başına 300 bin lirası geri ödemesiz, 350 bin lirası teminat karşılığı geri ödemeli olmak üzere toplam 650 bin liraya kadar destek vereceklerini açıklayan Varank, şöyle konuştu: "Akıllı dijital teknolojileri imalat süreçlerine katmak isteyen KOBİ'ler için de işletme başına 300 bin lirası geri ödemesiz, 700 bin lirası teminat karşılığı geri ödemeli olmak üzere toplam 1 milyon liraya kadar destek verilecek."